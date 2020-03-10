3月8日北京无新增确诊病例

昨天，市卫生健康委通报，3月8日零时至24时，本市无新增报告新冠肺炎确诊病例。

3月8日全市新增疑似病例8例。当天治愈出院病例7例，其中年龄最小的37岁，最大的67岁。

截至3月8日24时，本市累计确诊病例428例，治愈出院病例315例，死亡病例8例。现有疑似病例35例。累计确定密切接触者3632人，其中501人尚在隔离医学观察中。

确诊病例中，东城区14例、西城区53例、朝阳区72例、海淀区63例、丰台区43例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，平谷区尚未有病例，外地来京病例25例，境外输入病例13例。

确诊病例中，男性病例205例，占47.9%，女性病例223例，占52.1%。年龄范围从6个月至94岁，其中60岁及以上111例，占25.9%。

疾控中心通报，目前全市的疫情形势仍然复杂，境外输入风险持续加大，居民不可松懈大意。

天气渐暖，市民户外活动时注意不要多人聚集。复工后的企事业单位要注意降低室内办公密度，人际交往保持一米以上距离，做好个人防护。（记者 贾晓宏）