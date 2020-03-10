北京“菜篮子”产能已恢复至春节前水平

记者日前从市农业农村局获悉，全市农业系统在严格落实疫情防控各项工作的同时，全力组织春耕生产，开展春耕物资储备供应、生产技术指导服务、农产品质量安全监管等，同时协调解决农业企业生产面临的资金、技术困难，全方位服务保障春耕，确保不误农时。

眼下，北京鑫城缘果品合作社的农户们已经开始在大棚里劳作，他们在保持合理距离的前提下，种下菠菜、大蒜、圆白菜等蔬菜。“3月是春耕蔬菜的定植期，现在蔬菜种苗获取难、运输难，幸好有农业部门为我们提供了24万余株优质蔬菜种苗，才得以及时进行蔬菜定植。”合作社理事长崔天鋆说，“还有植保站、农业技术推广站的技术人员上门提供种植方法和技术指导，让我们对春耕充满信心。”

疫情期间，市农业农村局积极组织专家团队深入一线实地指导，或通过微信、电话指导解决技术难题，目前已帮助解决供应蔬菜种子16万粒、蔬菜种苗102万株，调度34家肥料企业对接14个蔬菜种植基地解决肥料需求，分类指导做好11.9万亩冬小麦镇压、施肥、浇水、病虫害防治等工作，帮助1335个基地和农户做好蔬菜病虫害防治。

根据市农业农村局统计，今年春耕期间，全市种子总需求量预计约120万公斤，现已储备220万公斤，化肥总需求量约2.71万吨，可提供3.96万吨，有机肥存量充足，春耕各项物资储备供应充足。

针对涉农企业资金筹措难题，市农业农村局主动联系金融机构，一方面对接银行推送企业需求信息，协调解决贷款需求，另一方面对接担保机构发挥政策性担保作用。目前，已有农行北京分行为首农食品、老才臣两家企业新增授信40.5亿元，完成贷款投放10.09亿元。市农业融资担保有限公司将疫情期间所有涉农主体提供担保融资的担保费率下调0.5到1个百分点，其中对于提供蔬菜、禽蛋肉等直接保障民生的经营主体担保费率设定不超过1%，现已完成项目15个，实现担保金额6565万元。

此外，市农业农村局还将全市经营规模在30亩以上的1000余家蔬菜生产经营主体全部纳入帮扶范围，帮助其中有需求的650余家解决贷款、应急物资运输车辆通行证、产销对接、技术需求等问题，遴选了163家规模农业生产主体和20家农业龙头企业，摸清实际困难，建立动态台账，逐一挂账解决。

在各项措施保障下，全市“菜篮子”稳产保供工作扎实推进，复工复产进程不断加快。目前全市蔬菜在田面积约4.8万亩，其中设施农业面积4.5万亩，每天能够生产30多个品种、供应市场1700吨至2100吨。畜禽养殖企业234家，猪肉日均供应800吨以上，牛羊肉屠宰上市量明显增加，鸡蛋日均产量240吨，生鲜乳日均产量750吨，产量与去年同期持平，畜禽定点屠宰企业25家，复工21家，产能已恢复至春节前水平。