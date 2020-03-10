日本拟指定疫情应对为“历史性紧急事态”

相较于欧洲的急速扩散，韩国的疫情已经出现了转机。连续3日新增确诊病例数出现下降，的确是令人振奋的好消息。不过，由于病例基数过大，仍然不可掉以轻心。而在隔壁日本，除了“钻石公主”号邮轮的696例之外，累计确诊病例数也突破了500。与此同时，日本政府已经将全国紧急状态提上了日程。

3月9日，据韩国中央防疫对策本部通报，截至当天下午4时，韩国较9日0时新增96例新冠病毒感染病例，累计确诊7478例，死亡增至53例，治愈166例。好消息是，6日-9日，韩国的单日新增确诊病例数已经连续下降了3日，截至9日0时新增的248例，创13天来新低，是韩国单日新增确诊病例时隔12天首次低于300例。

至于韩国疫情的“重灾区”大邱市，韩国中央灾难安全对策本部第一总括协调官金刚立称，从病毒检测几近收尾、待查病例逐渐减少、确诊病例的增势和解除隔离等方面综合考量，可以说大邱疫情在一定程度上进入了可控状态。不过，韩国已经出现了社区感染的情况，据悉，大邱市一社区46人确诊感染，已经采取了封楼防控措施。

对此，韩国总统文在寅表示，韩国新增病例的速度正在减缓，但切忌乐观。金刚立也表示，新冠肺炎疫情扩散速度确实有所放缓，但疫情形势仍严峻，尚难断言疫情好转。

就在韩国疫情出现好转的时候，日本已经打算升级防控措施。据日本共同社消息，日本政府9日基本决定，拟最快于10日通过内阁会议，将政府应对新冠肺炎疫情的措施指定为彻底做好公文管理工作的“历史性紧急事态”。

截至北京时间9日20时，日本国内新冠肺炎确诊病例达到497例，此外有包机归国的确诊病例14例，累计511例。当天，日本神奈川县确认1名感染者死亡，目前日本国内死亡人数达到8人。

对于日本而言，疫情对于经济的影响是一个不小的挑战。目前，日本的经济状况已是挑战重重。9日公布的日本修正后的经济数据显示，2019年四季度，日本GDP环比下滑了1.8%，按年率计算降幅为7.1%，创2014年二季度以来的新低。随后，日本10年期收益率跌至-0.186％，创下2019年10月以来的新低。诸多因素叠加，导致9日开盘时日韩股市纷纷遭受重挫。日经225指数一度下跌逾6%，韩国KOSPI指数下跌近4.2%。（记者 杨月涵 汤艺甜）