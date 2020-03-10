推进中西医并重的卫生健康治理现代化

习近平总书记近日在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调，“要加快药物研发进程，坚持中西医结合、中西药并用”，“加大卫生健康领域科技投入，加强生命科学领域的基础研究和医疗健康关键核心技术突破，加快提高疫病防控和公共卫生领域战略科技力量和战略储备能力”。这一重要论述为推进中西医并重的卫生健康治理现代化指明了方向。

新中国成立以来，国家大力推行中西医结合，在乙脑、流脑、出血热、SARS、甲流等流行性传染性疾病的防治中，中医药发挥了重要作用。抗疟新药青蒿素的发现和提取，治疗急性早幼粒性白血病的有效药物三氧化二砷的研究和开发等，都是现代科学知识方法与古代用药经验相结合的科研成果。2003年，国医大师邓铁涛曾用中医抗非典创造了3个0（零死亡、零感染、零后遗症）的奇迹。2015年，屠呦呦研究员获得诺贝尔医学奖，更是体现了世界对于人类健康事业中的中医药巨大贡献的肯定。

在应对新冠肺炎疫情中，中医药对患者发挥了整体调节、提高免疫、激发自身抗病能力和康复能力等功效。目前在5万余名治愈患者中，大多数使用过中医药。中西医结合的优势为提高治愈率、降低病亡率，维护人民群众的生命安全和身体健康发挥了中流砥柱作用。权威研究证实，中西医结合与单纯使用西药相比，能较快地改善发热、咳嗽、乏力等症状，缩短住院天数，提高核酸转阴率，有效减少轻型和普通型向重型、重型向危重型的发展。

坚持中西医并重统筹发展是推进卫生健康治理现代化的重要内容。要充分发挥中医药在养生保健治未病中的主导作用。加大力度将八段锦、太极、艾灸、刮痧等群众喜闻乐见的中医疗法进行推广。要进一步重视中医药在重大疾病治疗中的协同作用。各地医疗机构可根据学科优势，开展中西医协同攻关，聚焦癌症、心脑血管病、糖尿病、感染性疾病等社会多发病，努力形成并推广一批中西医结合诊疗方案。要不断强化中医药在疾病康复中的核心作用。康复医学的发展理念与中医药辨证论治、重视患者生存质量等特点完全吻合，各地应有序推动中医康复技术进社区、进家庭、进机构，努力为提高更多患者生命质量和实现更高水平全民健康作出贡献。

完善相关制度是推进卫生健康治理现代化的基础。相关部门要根据中西医发展规律，科学设置中医医院建设标准，建立健全体现中医药特点的现代医院管理制度。科技部门要在重大科技专项中设立中医药科技研发专项，支持防治重大、难治、罕见疾病和新发突发传染病等临床研究，加快中药新药创制研究。各地要出台政策鼓励医药企业、医疗机构、高等学校、科研机构等协同创新，以产业链、服务链布局创新链，完善中医药产学研一体化创新模式。中医类科研机构和高等院校要构建多层次多渠道的培养途径，努力造就一批高水平中医临床人才和多学科交叉的中医药创新型领军人才。

（作者吴焕林，为北京中医药大学东直门医院副院长、教授、博士研究生导师；侯波，为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）