不获全胜决不轻言成功！

武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。

这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在中央赴湖北指导组有力指导督导下，抗击疫情主战场的湖北和武汉广大干部群众，勠力同心，争分夺秒，日夜鏖战，斗志昂扬，正以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施、更有效的办法，坚决打好湖北保卫战、武汉保卫战。

经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。不过，湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重。围绕提高治愈率、降低病亡率，湖北省特别是武汉市抓住救治和阻隔两大关键环节，推进筛查甄别、小区封闭管理、公共区域管控“三个全覆盖”，形成数据信息和收治工作“两个闭环”，强化医护力量、医疗物资、生活物资、基本公共服务、社会稳定“五个保障”，从医院到社区，从城市到乡村，“决胜之地”吹响决战号角！

阻击疫情：关键在党，关键在人

“四类人员”底数不清，感染或怀疑自己感染的人四处求助，加剧疫情扩散，曾经是武汉防控工作中的突出问题。

如果说，暂时关闭离汉通道是截源断流；那么，拉网查清“四类人员”则是釜底抽薪！

2月16日，湖北省委、省政府出台非常之举，发布防控《通告》，多项阻隔救治之策，令全省近6000万干部群众精神为之一振。

落实党中央部署，按照中央指导组要求，排查“不漏一户”，收治“不漏一人”，湖北和武汉没有退路，也别无选择。必须破釜沉舟，背水一战！

“门，守住了吗？流行病学调查，做实没有？基层社区，干得如何？”在黄冈、孝感疫情严重地区，湖北省委书记应勇着重问了上述三件事，要求拿出背水一战的决心和勇气，攻坚克难，坚决完成任务。

“确诊病例是多少？排查出来多少人？近期新闻单位、网络平台求助信息是不是一个个核实、解决了？”为确保武汉拉网清底大排查行动数字真实，不得有半点虚假，武汉市委书记王忠林不打招呼，直插社区摸实情。

分类收治确诊患者、疑似患者，隔离留观发热患者、密切接触者，各项措施必须严而又严、实而又实、细而又细。“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”

限期3天拉网清底大排查，武汉市直机关干部把初心落在行动上，迎难而上，纷纷下沉；公安干警把使命担在肩膀上，主动请缨，冲上一线；基层社区干部、网格员更是全面出动，夜以继日，挨家挨户走访登记。

2月19日“结硬账”，武汉市15个区齐刷刷交上了考卷。当天深夜，各区区委书记、区长再签“责任状”，如果还有一个确诊患者居家未收治，直接追责问责。

数据最直观。从2月2日起，武汉连续17天新增确诊病例超过千人；到2月19日，下降到了3位数；2月20日，武汉新增出院数首次超过新增确诊数；未收治类求助、120急救和发热门诊这三大战斗单元也悄然发生变化，武汉新冠肺炎患者网上求助信息逐渐“归于平静”。

“我们小区终于排查了！”在网上，许多市民说：这次排查是真排查、真拉网、真入户。

没有迈不过的坎，没有闯不过的关。继拉网清底行动后，武汉市一鼓作气，乘胜出击。2月28日，实现隔离点确诊和疑似人员清零；3月1日，实现“四类人员”筛查分类清零。

但“加强疫情防控必须慎终如始”，不能放过任何一处盲区。继严格离汉离鄂通道管控之后，全省监所、养老院等特殊场所薄弱环节疫情防控落实属地责任、主体责任、主管责任，全面实行封闭式管理，所有人员不出不进，发现苗头问题，坚决果断处置。

随着各项疫情防控措施严起来，抓实抓细抓落地；随着应隔尽隔“日隔日清”，应收尽收“日收日清”，全省城乡“不留死角”，社会面干净了，人心稳了。一系列积极向好变化，犹如悄然跃上枝头的一抹春色，带来抗击疫情决战决胜的希望曙光。

生命至上：全力以赴，集中救治

每天新增确诊病例数字的背后，都是一个个鲜活的生命。

继2月25日有关部门紧急调拨4台ECMO（体外膜肺氧合）设备空运武汉，给严重心肺功能衰竭重症患者带来生的希望，时隔一天，再次调集16台ECMO设备。

远不止是救命机器。一个多月来，340多支医疗队、4.2万多名医护人员，从祖国四面八方汇聚武汉、奔赴湖北各市州。

习近平总书记强调要“始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，全力以赴救治患者”。为保障前方有充足“弹药”、精良装备，为保障一线医务人员有更好防护，更有战斗力，国家相关部门千方百计满足救治需求。呼吸机、防护服、隔离衣、N95口罩等医用设备和耗材，源源不断运来。

与疫情竞速，中建三局鏖战火神山；与时间赛跑，武汉地产集团日夜奋战雷神山。两所武汉“小汤山”医院建成启用，更多定点医院全速上阵，但清空“堰塞湖”，形势依然严峻，一大批等待救治的患者分外焦灼。

宁可床等人，不能人等床！为把救治关口前移，把“早发现、早报告、早隔离、早治疗”要求落到实处，中央指导组果断决策：紧急建设方舱医院，刻不容缓！尽快完成所有存量疑似患者、隔离点人员核酸检测，刻不容缓！

武汉三镇会展中心、体育场馆、工业厂房等，火速被改造成方舱医院。自2月5日江汉方舱医院接纳患者，武汉以零经验起步，克服建设人员匮乏、建材物资运输阻滞等重重困难，截至2月28日，先后建成16家方舱医院，实际开放床位1.3万多张，累计收治轻症患者1.2万多名。

随着建设标准从1.0版提升到3.0版，CT等医疗设备不断充实，救治功能不断完善，方舱医院实现重症轻症分流诊治，托起了充满爱与希望的“生命方舟”！

截至3月9日，13家方舱医院在完成光荣使命后陆续“休舱”。

广场舞、健身操，晒图读书成网红，更有很多“红袖章”志愿者提供志愿服务。方舱生活并不枯燥，医患关系融洽亲密，众多康复患者走出方舱时满含热泪。

迄今，武汉核酸日检测能力超过2万人次，实现发热、“密接”人员“日清日结”；收治床位更从一度紧缺扩充到4万张，实现了从“人等床”到“床等人”，且每张床位背后都有医护力量、医疗物资、后勤保障等配套支撑；隔离治疗点也配备了基本医务力量和治疗手段。

为让更多病人早日康复，医疗战线倾力攻关，治疗方案不断刷新，中西医结合效果良好。截至3月8日24时，武汉市累计治愈出院30933人。

不断跳动更新的数据背后，都闪耀着不计其数幕后英雄忘我工作的背影；所有康复出院患者的笑容，都凝结着无惧生死白衣战士顽强拼搏的汗水！

3月1日凌晨，武汉市中心医院主任医师、共产党员江学庆经全力抢救无效，以身殉职。武汉人民感恩所有在抗击新冠肺炎疫情中冲锋陷阵的白衣战士，永远铭记那些以生命为代价挽救生命的医护人员！

饮水思源，知恩图报。

2月22日凌晨，入住武昌区桃山村小区对面酒店的湖南医疗队队员蓦然发现，灯光之下，对面居民楼贴出“感谢你们，逆行天使”八个大字；2月25日，山东首批138名援助湖北黄冈医疗队员赴罗田县轮休，得到当地精心安排；2月26日，武汉一对新冠肺炎康复出院夫妇，在14天隔离期一结束，就走进湖北省人民医院双双献出400毫升血浆……

严防严控：力度不减，尺度不松

减存量、控增量、防变量，当前湖北和武汉疫情防控依然面临艰巨考验。稍有疏忽大意，就会让所有努力前功尽弃，必须拧紧每一个螺丝，扎牢每一个口子。

对此，习近平总书记明确要求：“必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态”！

严防严控，是打赢疫情防控阻击战的重要环节；人不流动，车不移动，是阻隔病毒传播的关键所在。为不留任何防控死角和空白，从2月16日起，全省城乡所有村组、社区、居民点实行24小时最严格的封闭式管理。

战斗“吃劲”，更需铆劲！

黄冈市两万居家党员干部无条件服从居住地社区、村组统一调度，戴上“红袖章”摸排登记、巡逻防控、代购分发、消毒清洁；孝感市1278支驻村扶贫工作队就地转为抗疫战斗队，引导村民停下来、静下来，不流动、不串门、不聚集，严防死守，阻断传染源……

从武汉到襄阳，从荆州到宜昌，记者一路实地探访，切身感受到湖北人民为阻断病毒传播，或静待家中，减少外出；或每天测温，自觉报告；或主动请缨，志愿值守；或无私捐赠，奉献爱心……处处展现出坚忍不拔的顽强斗志。

阻击疫情是一场大战，更是一场大考。

患者在哪里，党员干部就要战斗在哪里！记者所到之处，哪里有困难，哪里就有党旗飘扬；哪里最危险，哪里就有党徽闪耀；哪里有疫情，哪里就有“坚强堡垒”矗立驻守。

“重大考验面前，更能考察识别干部。”迄今，湖北全省先后有不少履职得力干部，获得各级组织提拔；1000多名冲锋陷阵、拼搏奉献的优秀分子火线入党，1.1万多名一线人员提交了入党申请书。

疫情是一面镜子，也是一把尺子。

关键时刻，一些党员干部没有经受住考验，甚至表现很差。对在战时状态现了形的作风漂浮、不抓落实、不担当不作为的党员干部，湖北省各级纪检监察部门果断出手，迄今先后有1000多人被追责问责。

人民战争靠人民。

2月23日，武汉市委、市政府发出公开信，褒奖全体市民“顾大局、识大体”，足不出户居家生活；勉励大家“用真心、用温情、用坚守、用行动”，继续坚守到社会面彻底干净之时。

“民以食为天”。买菜难、买菜贵，配送“套餐”菜品单调，日益成为武汉乃至全省各大城市居民的烦心事儿；居民生活其他诸多不便，也渐渐浮出水面。

“米袋子”“菜篮子”“药箱子”及各种后勤物资保障，事关人民群众切身利益。任务再重，困难再多，市民的一日三餐、医院的生活保障、驰援队员的物资供应，一刻也耽搁不得。

在持续强化离汉、离鄂通道管控的同时，湖北省委、省政府致力畅通“绿色通道”，切实保障群众基本生活需求。

“战时状态”的湖北各地党委和政府，正以强大的组织和动员能力，加强市场供给，优化配送方式，确保价格实惠。在襄阳，“移动菜篮子”配送服务，仅用4天时间就做到了全城2155个小区全覆盖。

武汉大型零售商、各大超市，纷纷将“到店”模式切换成本地的“京东”“天猫”，门店变为前置仓，在岗员工变身搬运工、分拣员、配送员，数以万计的“逆行者”，默默奔走在生活物资供应链上。

2月25日中午，在武汉中商平价广场外的空地上，上百名超市工作人员正在分拣蔬菜、肉禽蛋奶等。他们要分拣1万多份社区居民需要的蔬菜、肉禽蛋套餐，还有17个外省驰援医疗队的配送物资，没有人记得此刻已是午饭时间。

空地外狭长的通道上，大货车正忙着卸货、公交车正在送货、小叉车忙着理货，每个人、每台车一刻不停。他们每天早出晚归，在运送新鲜肉蛋蔬菜的同时，也为市民送去了温暖与希望。

挺过漫天飞雪，迎来万物复苏。

武汉东湖，垂柳吐出丝丝嫩绿；荆楚大地，油菜绽放片片金黄。人们多么渴望摘下口罩，走进自然，放飞身心。但是，疫情还在持续，“拐点”尚未到来。

行百里者半九十。越接近成功困难越多，越需要坚持不懈。

不获全胜决不轻言成功！

坚信，在党中央坚强领导下，在中央指导组指导督导下，英雄的湖北和武汉人民，在疫情防控节奏不变、力度不减、尺度不松的大局之下，听党话、跟党走，不麻痹、不厌战，不侥幸、不松劲，必将汇聚严防严控的磅礴力量，铸就人民战争的铜墙铁壁，赢得这场阻击战的最后胜利！

（本报记者 贺广华、汪晓东、张志锋、田豆豆、侯琳良、李昌禹、付文）