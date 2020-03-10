中韩邻里之间就应守望相助

据新华社北京3月9日电 （记者郑明达）为支持韩方抗击新冠肺炎疫情，中国政府近期决定向韩方提供一批抗疫物资。外交部发言人耿爽9日就此表示，中韩是近邻，邻里之间面对困难和挑战就应该守望相助、同舟共济。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，为支持韩国政府和人民抗击新冠肺炎疫情，中国政府已决定向韩方提供10万只N95口罩、100万只医用外科口罩、1万套医用防护服等一批抗疫物资援助，还愿向韩方提供5万人份检测试剂。但此前一些外媒报道称，中方因疫情禁止出口医用口罩及生产口罩所需原材料，这与中方上述举措有很大出入。你对此有何评论？

耿爽说，关于中方向韩方提供110万只口罩等抗疫物资援助，中国驻韩国使馆已经发布了消息。“根据我了解到的最新情况，首批援助物资将很快运抵韩国。我们注意到，中方的这一善举在韩国社会各界引起积极和热烈的反响。”

耿爽说，中韩是近邻，邻里之间面对困难和挑战就应该守望相助、同舟共济。“我们愿同韩方继续本着互帮互助、共克时艰的精神，加强信息和经验分享、开展联防联控等方面的沟通与合作，争取早日共同战胜疫情。”