热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中韩邻里之间就应守望相助

2020年03月10日08:29 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社北京3月9日电 （记者郑明达）为支持韩方抗击新冠肺炎疫情，中国政府近期决定向韩方提供一批抗疫物资。外交部发言人耿爽9日就此表示，中韩是近邻，邻里之间面对困难和挑战就应该守望相助、同舟共济。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，为支持韩国政府和人民抗击新冠肺炎疫情，中国政府已决定向韩方提供10万只N95口罩、100万只医用外科口罩、1万套医用防护服等一批抗疫物资援助，还愿向韩方提供5万人份检测试剂。但此前一些外媒报道称，中方因疫情禁止出口医用口罩及生产口罩所需原材料，这与中方上述举措有很大出入。你对此有何评论？

耿爽说，关于中方向韩方提供110万只口罩等抗疫物资援助，中国驻韩国使馆已经发布了消息。“根据我了解到的最新情况，首批援助物资将很快运抵韩国。我们注意到，中方的这一善举在韩国社会各界引起积极和热烈的反响。”

耿爽说，中韩是近邻，邻里之间面对困难和挑战就应该守望相助、同舟共济。“我们愿同韩方继续本着互帮互助、共克时艰的精神，加强信息和经验分享、开展联防联控等方面的沟通与合作，争取早日共同战胜疫情。”

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn