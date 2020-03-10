“每天都绷着一根弦”

“再见！希望大家不要再回来了。”3月7日下午，山东省援助湖北护理专业医疗队护士长唐晓培在武汉客厅方舱医院挥手送别最后一批病人。随着这家武汉最大的方舱医院休舱，59名病人转院到雷神山医院，唐晓培和同事们开始原地休整待命。

从2月初接到职守方舱医院的命令起，唐晓培在客厅方舱医院整整工作了一个月。这段时间，因为压力大，39岁的她开始吃起了安定。“睡眠是个普遍的问题。”唐晓培说，“每天都得绷着一根弦。”

紧张是难免的，虽然唐晓培在急诊科和ICU工作多年，方舱医院的工作环境还是第一次碰到。“我们一个护士大概得照顾五六十个病人，测体温、发餐食、发药品，还得谈心，6小时的工作时间里就是不断走，不断说。”唐晓培说，“说实话，方舱最重要的就是心理疏导，让病人有安全感。”

病人刚住进来，情绪都不太稳定，她是护士长，很多病人就会因为各种各样的问题找她解决。唐晓培还记得一家人，老公在定点医院治疗，老婆在方舱医院，孩子在社区隔离点，音讯不通。“我也是孩子的妈妈，一听情况，心都化了。”唐晓培说。她赶紧联系了舱外的指挥部，辗转联系上了孩子。听到孩子的声音，病人心里就踏实了。

这些事情虽小，但唐晓培觉得很重要。“病人如果觉得你确实是真心帮他们解决问题，心情就会平静，也会配合治疗。”

她的付出，病人们看在眼里，也记在心里。

有一次，唐晓培忙着工作，没意识到防护服的领子脱开了，露了脖子。一位病人立马提醒她赶紧去加戴一个口罩，他还特意去拿了一个牛奶盒子上的塑料提手，让唐晓培扣在后脑勺上，这样可以把口罩挂在防护服外边。

“当时他对我说，如果你们被感染了，我们会很难受的。”这句关心让唐晓培特别感动。

出舱的时候，很多病人会依依不舍。一位大妈曾动情地对唐晓培说，姑娘，我看不到你的脸，让我好好看看你的眼睛。更多的病人会给医护人员写下心愿，医疗队把这些心愿卡细心地贴在墙上，做成一株“许愿树”。