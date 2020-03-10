别担心我们会像朋友一般守护你

“我孩子的尿不湿快用完了，能不能再帮我买点？”2月19日上午9时许，一位年轻的爸爸给安徽省铜陵市义安区集中隔离医学观察点负责人赵家清打了一个电话。

“还是那个牌子的吧？有没有其他东西要买的？”赵家清关切地问道。放下电话，赵家清安排同事尽快去购买尿不湿，自己熟练地穿戴上厚厚的防护装备，走进另一位密切接触者的房间。因为担心自己染病，又一个人隔离在房间不能出去，这名密切接触者情绪失控，用头撞击墙壁，也一直不接家人的电话。赵家清是要过去给他做心理疏导的。

同时，赵家清的同事钟文卫也在另外几个房间挨个给密切接触者测量体温，询问他们有无发热、咳嗽、乏力等症状，每次走出房间前都会询问他们有没有什么别的需要，鼓励他们乐观面对，积极配合。而这几天，他本该要去合肥参加一位亲人的葬礼的。

赵家清知道钟文卫和他的这位亲人感情一直很好，想给他放假，让他去尽最后的孝心。但是钟文卫拒绝了。他说，集中医学观察点是仅次于医院的前沿阵地，任务艰巨，虽然心中对亲人十分愧疚，但疫情防控不容有丝毫松懈。

虽然当天气温很低，医护人员却都穿着单薄的衣服，办公区和生活区也一直没开空调，正在对房间进行消毒的胡绍芬和盛荣2名护士不时地裹紧护士服。护士长胡绍芬说，因为医护人员随时都有可能要出入隔离人员的房间，穿着过多过厚的衣服有可能会加大接触和污染面积，而为了保持通风，他们的房间和办公室也从未开过空调。

据赵家清介绍，联达酒店是义安区第一个启用的集中隔离医学观察点，由义安区血防站全面负责医学观察和管理。在接到任务后，该站第一时间组织了6名医生和2名护士组成了医护队伍，自2月7日到岗后，就实行24小时值守制，所有人员手机24小时开机待命，只要隔离人员有需要，随时都可以给他们打电话。

所有入住的密切接触者都需要接受14天的集中医学隔离观察，确认没有感染症状后就可以解除医学观察回家，但医护人员却一直坚守在这里，相当于和他们一起隔离，但隔离时间更长。由于所有的医护人员都是紧急加入的，很多都没来得及跟家人打声招呼就直接到岗，换洗衣服等生活物品都是家人后来送到观察点门口，等稍微闲暇时他们再到门口取，中间都见不到家人的面。

“我们是医护人员，自己和家人都早有心理准备，虽然知道在观察点工作会有一定的风险，也会长时间不能回家，但只要做好防护就不会有什么问题，见不到面也没什么。”胡绍芬说，她和她的搭档盛荣唯一有些不放心的是，她们的女儿都是独自在家，不知道能不能照顾好自己。然而，在她们看来，只有所有人员都健康回家，才是真的团聚。

目前该观察点已累计收住了43名密切接触者，没有出现一例确诊和疑似病例，其中有6人已解除集中医学观察。“虽然现在在住人员的身体状况都没什么问题，但也有部分人员情绪不稳，我们要做的不仅仅是随时为他们测量体温、观察生命体征，还要时刻安抚他们的情绪，照顾他们的生活起居，指导他们乐观面对疫情。”赵家清说，这些密切接触者并不是病人，而是一群特殊的客人，所有医护人员都会像对待朋友般守护他们，一起抗击病毒，共同迎接春暖花开。