与患者“同呼吸”的抗疫女兵

解放军总医院第五医学中心呼吸与危重症医学科副主任苑鑫，已经在军队呼吸重症医学领域摸爬滚打了15年。新冠肺炎疫情来袭，她又一次主动请战，披袍上阵。“这是‘呼吸人’的战场，更是‘呼吸人’的责任，我必须要到一线去！”她说。

1月21日，解放军总医院第五医学中心被确定为北京市新冠肺炎确诊患者定点收治医院，苑鑫如愿投入到紧张的战斗中。

“苑医生，37床患者血氧饱和度急速下降、呼吸困难，您快来看看。”刚从隔离病房出来的苑鑫，听到对讲机呼叫，迅速穿上防护服，再次进入病房。只见，刚才还有说有笑的患者此刻已呼吸困难，苑鑫下意识地感到“免疫炎症风暴”来了。

免疫炎症风暴是病毒性肺炎重症患者的一道坎。新型冠状病毒很狡猾，炎症风暴来时悄无声息，但会导致患者病情突然加重，出现多器官功能损害甚至衰竭，进而危及生命。

有着丰富呼吸重症救治经验的苑鑫，迅速组织团队调整治疗方案，进行了一系列紧急抢救。两个多小时后，37床患者病情逐渐平稳。这时，早已浑身湿透了的苑鑫才松了一口气。为了确保37床患者安全，她又在病房坚守了一夜。

围绕提高治愈率、减低病亡率的目标，苑鑫主动作为，从分子、细胞、功能等多个层面，收集患者预警信息，理性研判病情，及时抢占先机，挽救了多名危重症患者的生命。

苑鑫说：“有些患者在治疗过程中，会产生很重的心理负担，更甚者有轻生的念头。这个时候，作为一名医生，就得像特鲁多说的那样，有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。”

每次苑鑫进入隔离病区查房时，都会鼓励每位患者。虽然身着防护服，但她依然面带微笑，说一句安慰的话，传递一下鼓励的眼神。她说爱是零距离的，只要是对患者发自内心的爱，都会真诚地传递给患者。

74岁的患者王某有既往高血压、冠心病史，加之新冠肺炎病情加重，有轻生念头。苑鑫从病因、对症、心理和内科综合治疗4个方面，为老人制订了个性化治疗方案。心病还需用心医。疫情期间，苑鑫与老人及其儿子都加了微信，便于沟通交流。

只要一有空，苑鑫就和老人聊几句，告诉他病毒在转阴，要增强信心，胜利指日可待；同时还让他儿子也加入到老人心理救治中，抽空让老人看看孩子。在苑鑫团队的精心救治下，王某的病情由危重型转为轻型，再观察几天就可以出院了。

有一天，老人给苑鑫发了一条微信：“致敬苑医生，非常感谢您，您的形象，是世间最响亮的名片，中国军医就是您的名字；您的眼睛，是天空中最美的星星，照亮了我即将回家的路……”