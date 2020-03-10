一场没有硝烟的战争，检验了多少忠诚和勇敢。近日，本报采访了广西首批援鄂医疗队队员、在武汉抗疫前线入党的新党员郑立、邹炎华等人。他们在武汉抗疫的故事、精神和体会，质朴而感人。

大疫面前让人由衷敬仰共产党

“前线入党只为做冲锋的战士。”这是郑立队长的心声，也是广西江滨医院6名新党员的共同心声。

郑立、邹炎华、梁飞映、杨旃、梁有庆、许常飞，是广西首批援鄂医疗队、广西江滨医院（自治区第三人民医院）医护人员。作为江滨医院援鄂医疗队队长、领头雁，郑立的言行，是队员的表率。

“其实我一直有入党的愿望。特别是在武汉参加抗疫战斗期间，看到很多党员积极主动地参与和担当疫情防控的工作和责任，我深受感动。所以广西援鄂医疗队成立临时党总支部后，我立即上交了入党申请书。”这是郑立入党时的感言，她的感言是来自抗疫前线的感动。

队员们说，一场突发的新冠肺炎疫情，事关14亿国人的生死，如果不是党中央的坚强领导，及时从全国抽调数万人的医疗队驰援武汉，后果不堪设想。正是有了党中央的坚强领导，全国上下在最短时间内，迅速布下了疫情防控的大网，及时阻断了传染，在10天内建成了火神山、雷神山医院，创下了世界奇迹。

抗疫前线的党员担当和表率深深感动了队员们。队员们说，新闻上不断播出的党员先锋模范，让人感动。上海援鄂医疗队张文宏主任说的“对新年到现在值班的医生进行换岗，一线岗位全部换上党员，没有讨价还价”，让他们看到了共产党员临危不惧、舍生忘死的精神；84岁的钟南山院士亲临一线指挥，让他们看到了共产党员为国奉献终生的诺言；武汉市金银潭医院院长张定宇拖着绝症的身体与疫魔抗争，跟生命赛跑，让他们看到了共产党员舍生取义的精神。

一次次的感动，就是一次次的心灵洗礼，在大疫面前、在“战争”面前，使他们由衷地敬仰共产党。他们决心向英雄学习，向党员模范学习，做一名冲锋在前的白衣战士。于是，在郑立队长的带领下，6名队员向党组织递交了入党申请书，一同在武汉前线光荣加入了中国共产党。

“危险和艰难更能磨炼意志”

大年初一主动报名请缨，大年初三随队逆行、奔赴武汉。武汉前线的捷报，让队员们的家人欣慰；但武汉前线不幸的消息，又让他们家人揪心不已。

“武汉感染人数达到4万多人”“李文亮医生感染病毒去逝”“武昌医院院长刘智明感染病毒去世”“武昌医院护士柳帆因新冠肺炎去世”……一条条不幸的消息诉说着新冠病毒杀伤力之大，传播力之强，令人胆寒。

“危险和艰难更能磨炼意志。”“90后”党员邹炎华在日记中写道，“在国家遭遇灾难的时候，作为医护人员的我们不上，谁上？难道要老百姓上吗？”

和邹炎华一样，队员们都把这场残酷的“战争”，作为磨炼意志的一次大考。

“近日，一条广西护士在武汉前线晕倒、昏迷不醒的消息在网上快速传播，很多广西的亲戚朋友纷纷发来信息询问关心我的情况，我一一向他们报了平安。”梁飞映感慨地说，“前线危险，大家担心晕倒的是我。”

一般人高速上驾车300公里约用两个半小时，至少要上一次服务区。而前线医护人员要穿着厚厚的防护服，不吃不喝不拉不撒地连续工作六七个小时。对比之下，可以想象医护工作的不易。

梁有庆所在的重症监护室，收治的都是病情最严重的病人，不允许有人陪，所有的治疗与护理都是由医护工作者来完成。每次上班都穿着厚厚的防护服，一次班就是6个小时，加上提前准备和下班消毒，至少要连续7个小时不吃不喝不拉。如果中途脱掉防护服吃饭、喝水、上厕所，不仅要浪费一套防护服，而且要把身上穿戴的所有东西都换一遍。

穿上防护服，影响技术操作，还会出现防护镜起雾，视线受阻。脸部部位受压迫，疼痛红肿，甚至受伤。一旦受伤，又容易感染病毒。梁有庆就因为长时间穿防护服上班，鼻梁脸部被磨破几次。每次出病房时，满身是汗、胸闷难受、口干舌燥、饥肠辘辘、体力透支，感觉像要虚脱了。

可是身处前线，处处是看不见的“敌人”，不做好防护装备，就会让自己置身更大的危险。

杨旃说，在病房，时刻都是与病毒较劲。尤其在封闭的隔离病房，病毒无时不在。病毒浓度越高，感染的风险就越高：每次进入病房，抢救危重病人，与病人肢体接触，有风险；采集血样，护目镜起雾，有风险；给病人喂饭、对话，病人口中喷出的病毒，有风险。

这次“防疫大考”，队员们迎难而上，积极投身防疫工作，主动接受了种种磨炼，也在防疫一线得到了快速的成长。

“逆行武汉，人生才不会后悔”

一场抗疫战争，一场与“敌人”赛跑拯救生命的战争，举国上下，同心协力，共克时艰，国人无不以自己的方式参与其中，为打赢这场疫情防控阻击战奉献自己的力量。

“但凡有血性的中国人，在这危难时刻，都会为国为民义无反顾往前冲。我作为一名工作20多年的呼吸科副主任医师，更应以身作则，运用自己的专业知识，用行动在最需要我的地方，充分发挥能力，在抗疫一线做出表率作用。疫情不除，我们不退！”郑立的这段话掷地有声，体现了许多医务工作逆行武汉的使命和担当，也代表了江滨医院6名党员的心声。

“参与抗疫战斗，是我们医务人员的天职，与钟南山等时代英雄、医学泰斗在同一个战场，为抢救生命，为保卫武汉贡献自己的力量，是人生的荣耀。逆行武汉，人生才不会后悔，人生才更加精彩。”邹炎华讲出了一个“90后”中国人的心声。

一声感谢，自豪油生；驰援武汉，此生不悔。

郑立有一次进隔离区查房时，一对老夫妻住同一间房，妻子反应慢一点，老头子抢着说：“多亏了你们医护人员，刚来的时候，老太太下了病危通知，以为都要去殡仪馆了。这会儿好多了，谢谢你们！”

还有一次查房时，一位81岁的老爷子一听声音，就说：“你是广西的郑主任吧？就是你那天给我上呼吸机，救了我。现在我还是喘，但比那时候好一些了，谢谢你们！”

杨旃负责的患者里，有一位50多岁的大叔，为了感谢杨旃，约定着等疫情过后，要带杨旃去看武汉的樱花。

邹炎华在精心救护一位40多岁的患者，不仅在护理工作上细致耐心，还在心理上开导患者，帮助患者树立信心。患者说，等他病好，要去广西感谢他们。

还有很多患者，在转院或出院时，都给广西医疗队员写下了一封封感人肺腑的感谢信。

驰援武汉不是为了收获，但这一声声感谢都在告诉他们，他们在担负一项重大使命，在参加一场保国卫国的“战争”，在践行入党的誓言。

队员们表示，他们会带着感动继续战斗，与武汉人民一道共克时艰，迎接胜利，不胜不归！