当前新冠肺炎疫情形势依然严峻复杂，“最严”监管之下，我们如何对滥食野生动物陋习说“不”？

“不惜高价追逐‘野味’，助长了对野生动物的不正常需求。”国家林业和草原局野生动植物保护司副司长王维胜说，违法猎捕经营野生动物能够牟取暴利、不少野生动物未纳入管理范围、基层保护执法力量严重不足等也是主要原因。

十三届全国人大常委会第十六次会议表决通过了关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。连日来，从中央到地方，多部门多地拿出“最严”措施，大力加强监管。

“农业农村部联合相关部门组织开展了联合专项执法行动，采取超常措施，严厉打击水生野生动物的违规交易。”农业农村部渔业渔政管理局副局长韩旭说，目前各地的专项执法行动还在进行当中。

“国家林草局实施了最为严格的野生动物管控系列措施。”王维胜表示，明确要求停止一切野生动物上市交易和运输等活动，严厉打击违法猎捕、经营利用野生动物的行为；要求对野生动物非正常死亡、患病等情况实行日报告制度等。

对于破坏野生动物资源违法犯罪活动，公安机关始终保持严打高压态势。公安部数据显示，仅在2019年开展的专项行动中，就立案1.3万起，侦破了一大批大案要案，铲除了一大批犯罪团伙。

为了切实保障人民群众生命健康安全，按照全国人大常委会最新公布的决定，凡是没有列入畜禽遗传资源目录的陆生野生动物，一律禁止食用，不管是不是属于重点保护的野生动物。

畜禽遗传资源目录里有什么？韩旭说，从2006年以来，农业农村部组织开展了全国畜禽遗传资源的调查，现在已基本摸清了畜禽遗传资源的家底，编纂完成了《中国畜禽遗传资源志》，起草制定了《畜禽遗传资源目录》。

“滥食野生动物涉及猎捕、人工繁育、经营、运输等多个环节，仅仅依靠政府部门有限的执法力量，难以实现全面禁止的目标，需要广大公众的配合与支持。”王维胜说。

他认为，广大公众应摒弃“野味”滋补、猎奇炫耀的不健康饮食观念，坚决停止滥食野生动物的行为，不参与乱捕乱猎、非法交易野生动物的活动；在自身坚决拒绝滥食野生动物行为的同时，也要积极劝告自己的亲人不要食用野生动物；积极配合支持打击违法食用和违法经营野生动物的执法活动。

（据新华社）