齐心协力确保医用防护物资生产

“口罩价格不涨！”河南健琪医疗器械有限公司董事长田书增下了决心。企业产能必须扩大，可是春节返乡、疫情封路，工人短缺，再加上原材料价格上涨，资金链立刻绷紧。作为河南长垣市唯一的医用N95口罩生产商，服从政府调拨，田书增二话没说。可是涨不涨价？田书增思考一夜，却决定维持原价。但工人、资金和原材料压力增加，他的烟灰缸越来越满。

“我们绝不能让甘于奉献的企业独自承担压力。厂子内的事情企业管，厂子外的事情我们来管。”了解到相关企业困难后，当地党委政府主动承担起招聘工人、协调原材料和保障资金供给的责任。长垣在做好自身防疫的同时，狠抓医用防护物资生产，支援武汉等疫情严重地区。

长垣市民生服务中心劳务输出局局长杨海超，连续30多天吃住在单位，每天接打200多个电话，经他手就为相关企业招来了1900多名工人，占长垣市医用防护物资生产企业一线工人总数的近1/3。

“3月2日那天，多亏政府及时划拨资金，杨局长送来工人，生产才没中断，还能持续增加。”田书增说，从接到通知开始生产，健琪的医用N95口罩和防护服产能已经增长10倍。

企业用心，政府使劲。现在，长垣每天可以生产医用防护口罩300余万只，医用防护服4.5万多套，绝大多数都供给武汉等疫情严重地区。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 13 版）