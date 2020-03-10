多方协作建立返岗复工绿色通道

近日，64名农民工乘坐3辆大巴车，分别从河北衡水枣强县、饶阳县和阜城县出发，赴四川成都、浙江义乌和辽宁大连，走上返岗复工一线。

衡水市把做好疫情防控期间农民工返岗复工工作摆到突出位置来抓，协调交通、卫生健康、公安等部门，建立疫情防控期间农民工返岗复工的绿色通道。衡水市人社局会同公安、交通、卫健四部门制定了农民工返岗复工“点对点”用工对接服务工作机制，指导各县区多种渠道宣传农民工返岗复工服务保障信息，统计建立实名制集中出行台账，按照“一车一方案”的原则，开展出发地和抵达地“点对点”服务对接并跟踪督办。

在精准摸清农民工集中出行信息的基础上，人社部门将出行人员名单、出行时间、务工地点等信息登记造册，提供给交通局、卫健局，协调做好出行前车辆消毒、座位设置、安全防护、关爱送行等服务保障工作，并派专人帮助做好“跨省外出农民工”报备工作。

在做好农民工外出务工服务保障工作的基础上，衡水市人社局采取24小时关注重点企业用工调度、引导促进人岗对接、开展企业用工指导等方式，加强对本地企业复工复产的指导帮扶。截至目前，全市开展企业用工指导1051家，推动农民工返岗累计5万余人，助力各类企业复工4295家，全市规模以上企业复工率达90%，切实做到了疫情防控和复工复产两不误。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 13 版）