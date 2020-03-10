山西 不让老乡因疫返贫

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目前，山西努力克服疫情带来的影响，同时，以更强力度推进脱贫攻坚。做好点对点服务，组织专门运输工具，保障农民工有序返岗复工；利用互联网拓宽销售渠道，解决农产品卖难问题；支持扶贫企业和扶贫车间复工复产，多措并举确保贫困群众增收。

“受疫情影响，梁家垴村红日养殖专业合作社的1万多斤鸡蛋滞销。”前些天，这条消息在山西省平定县不少单位的工作微信群里转发。随后几天时间，平定县柏井镇梁家垴村滞销的鸡蛋就销售一空。疫情防控期间，平定县农业部门统计各贫困村的农产品销售情况，一旦发现产品滞销，优先安排采购、配送。帮助贫困村销售农产品，是山西省为克服疫情对脱贫攻坚影响，采取的扶持措施之一。

今年是山西省脱贫攻坚的收官之年。到2月27日，山西省58个贫困县已全部脱贫摘帽。但全省还仍有2.1万贫困人口、12.4万脱贫不稳人口和边缘人口。突如其来的新冠肺炎疫情，给脱贫攻坚带来新的问题和挑战。

点对点服务

解决返岗难

“因为新冠肺炎疫情推迟工期，前几天公司通知复工了，我们却去不了，真是让人着急。现在吕梁市委、市政府不仅免费为我们体检，而且安排车辆送我们去青岛复工，解决了我们的实际困难。”孝义市阳泉曲镇的护工郭兰英激动地说。3月4日，山西省吕梁市举行2020年首批吕梁山护工返岗就业欢送仪式，30名护工被专车护送至山东青岛，保障护工安全返岗就业。

吕梁市是革命老区，也是全国14个集中连片特困地区之一。培训吕梁山护工成为近年吕梁市帮助贫困人口实现就业、脱贫致富的有效途径。郭兰英就是吕梁山护工中的一员。

50多岁的郭兰英原来在孝义市的一些饭店做帮厨，一个月下来也就挣个2000多元，刚够补贴家用。2018年参加了政府提供的免费培训护工职业技能学习后，她现在是青岛市一家医院的一名护工，每个月能挣6000多元。

吕梁市护理护工就业服务中心负责人介绍，近期还有170多名护工陆续出发，前往北京、天津、太原等地返岗复工。为确保“点对点”服务保障到位，吕梁市畅通了护工返岗就业衔接渠道，通过微信公众号、网上护工超市等形式与用工单位进行对接，并建立了健康互信机制。

截至3月5日，山西已组织专车、火车专厢、专机1171班次，帮助2.5万名农民工返岗复工。朔州市输送5000多名贫困劳动力外出务工，长治市“点对点”输送1000多名贫困劳动力到江西、浙江、山东、江苏等地务工。

互联网对接

解决产销难

在刚刚“摘帽”的永和县，坡头乡索驼村扶贫养殖合作社的60头肉牛马上要出栏了。牛长得壮，但受疫情影响，却卖不掉。3个驻村干部联系电商平台，帮助合作社网上卖牛。县里扶贫部门也帮忙对接渠道，优先收购贫困户的肉牛。肉牛陆陆续续被卖出去，合作社里的贫困户都多收入了3000元。

在沁源县，沁河缘农林牧开发有限公司将大棚变身为直播间，在线上直销蔬菜花卉。这家公司集蔬菜、苗木、花卉种植销售、大棚蔬菜研发于一体，可带动当地51户贫困户、122名贫困人口脱贫致富。电商销售的办法让贫困群众防疫增收两不耽误。

山西对年网销贫困地区特色产品1000万元以上的企业，给予不超过网销额5%（最高50万元）的奖励。对贫困县电商企业给予“五免一扶持”的资金优惠政策，包括免平台使用费、免技术服务费、免培训费、免加盟费、免体验店门头安装费，并对电商项目建设给予资金扶持。

2月份以来，全省各地通过网络等渠道帮助贫困地区销售农特产品763.7万元。除网上平台外，山西还组织贫困地区农产品进机关、进企业、进校园、进医院、进军营。省属企业明确年度订单采购额同比增长不低于30%。62家吸纳贫困户的合作社和龙头企业的102种农特产品，纳入东西扶贫协作、中央单位定点帮扶消费扶贫采购范围。

多措施并举

解决增收难

山西在疫情防控中，严把入口关防输入，严把医治关防感染，严把扩散关防蔓延，严把集聚关防失控，严把宣传关防恐慌，取得阶段性胜利。目前，全省58个贫困县都是疫情低风险区。

据了解，疫情对山西脱贫攻坚的影响主要集中在：贫困地区农特产品一度滞销积压，贫困劳动力外出务工推迟，扶贫项目、扶贫车间和扶贫企业复工复产延缓，直接影响了贫困群众今年一季度工资性收入和经营性收入的稳定增长。

2月28日，山西省印发了《关于克服疫情影响确保贫困群众产业就业增收有关政策措施的通知》，制定了特色产业、务工就业、产销衔接、资金项目、金融扶贫、兜底保障等6个方面28条具体举措。

今年光伏扶贫发电收益的80%重点用于贫困人口承担公益岗位工资和参加村级公益事业劳务费用。山西省光伏扶贫项目建成并网总规模达到295.04万千瓦，位居全国前列。截至2月底，山西省光伏扶贫项目已结算年度收益1027.6万元，设置公益岗位2924个，发放工资307.98万元。预计全年光伏扶贫收益达17亿元，带动23万贫困劳动力通过公益岗位和参加村级公益事业人均增收5000元。

今年已下达的财政专项扶贫资金2月底前全部落实到项目上，优先支持受疫情影响大、影响脱贫攻坚任务完成的项目。疫情期间，对吸纳贫困劳动力的用人单位，就业补助从每人1000元提高到1500元，全省已有376家扶贫龙头企业复工复产，吸纳贫困劳动力5.72万人；有483个扶贫车间复工复产，吸纳贫困劳动力1.72万人。

加大信贷支持力度，对建档立卡贫困户，扶贫小额信贷应贷尽贷；对受疫情影响较大的扶贫企业和贫困户，采取无还本续贷、适当延长还款期限、调整结息方式等措施，给予差异化支持。截至目前，全省扶贫小额信贷展期1015万元、涉及217户；新增贷款17460.75万元、涉及3939户。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 13 版）