口罩消毒液算出明白账

“镇里下发多少防控物资？口罩消毒液发给谁了？咱们得有本账，清清楚楚的！”在北京通州区漷县镇马头村，监察干事张志勤不仅督促村委会建立了防控物资台账，还倡导物尽其用，杜绝浪费。

疫情防控期间，永乐店镇永一村周边设有8个疫情防控出入登记口。每天早晚8点，监察干事李宏都要把各个卡口走一遍，看看村口换岗人员有没有到位，提醒他们要细心站好岗，还要通过工作群，向镇纪委监察办上传监督工作情况。

宋庄镇小堡村，是全国有名的艺术小镇，人员流动大。到进村的各处值守卡口进行检查，是小堡村党总支纪检委员、监察干事刘白云每天的“规定行程”。就在1月30日的卡口检查中，返京人员登记表上的一串数字引起了她的注意。“崔师傅，这登记表这么记可不行。您瞧，这身份证号哪有19位的啊？”刘白云一边指着表格，一边让正在值守的工作人员仔细核对。“这还真没注意，人家就是这样填的。”值守的崔师傅有点憋屈地说道。“登记表要和身份证仔细核对，填写不清楚就容易埋下隐患。咱们既然在这值守，就得把防线把住了。您说是不是这个理儿？”“得，那我赶紧打电话过去，和人家再核实一下。”值守的崔师傅说干就干，拿起手机就拨出了号码。

值班人员职责履行、防控物资捐赠发放、人员管控摸排、重点点位问题整改……在通州区，像李宏、张志勤这样活跃在疫情防控监督一线的监察干事有500多人，他们就在群众身边，也充分调动着群众工作积极性，壮大疫情防控力量。

“在村（居）设立监察干事，推动监察职能在基层落地，是加强对村（居）小微权力的监督、健全完善基层监察组织体系的重要举措。”通州区纪委监委有关负责人介绍，以去年村级组织换届为契机，通州区探索纪检委员、村（居）务监督委员会主任、监察干事三重身份于一体，在完善基层党内监督、群众自治监督基础上，进一步强化对基层行使公权力公职人员监察监督，着力消除监督“最后一公里”的盲区，实现对基层权力监督全覆盖。

与此同时，为更好发挥监察干事作用，通州区纪委监委明确规定，监察干事由乡镇街道监察办公室（监察组）聘用，通过参与“三重一大”、惠农专项资金项目、工程项目招投标、“三务”公开等事项，对村（居）行使公权力的公职人员开展监督，及时反映发现的违法问题线索，收集群众意见建议，当好一线监督“探头”。

据了解，新冠肺炎疫情发生后，通州区纪委监委充分发挥监察干事职能作用，依托全覆盖监督体系，加强对全区重要点位、人员、事项等监督检查。全区各纪检监察组织推动防控工作堵塞漏洞，建章立制，努力实现监督从有形覆盖到有效覆盖。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 19 版）