防控一线是“试金石”

2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调：各级党组织要在斗争一线考察识别干部，对表现突出的干部要大力褒奖、大胆使用，对不担当不作为、失职渎职的要严肃问责，对紧要关头当“逃兵”的要就地免职。

在抗疫斗争中，我们看到，广大党员、干部冲锋在前，战斗在抗疫一线，英勇作战，忘我工作，彰显了共产党人的政治本色与责任担当。湖北武汉选派市直机关干部6000余名、区直部门和街道干部近1.8万人，与社区村干部一起，轮班值守、并肩战斗；北京组织5万余名机关企事业单位党员、干部编入社区工作团队，全天候参与社区防控；浙江宁波抽调5000名机关干部到高铁站、有疫情社区等重点区域，协助街道社区党组织做好工作……他们在抗疫一线践行初心使命，与群众一起战斗，确保党中央重大决策部署贯彻落实。

然而，也有少数党员干部，尤其是个别机关干部却不深入抗疫一线了解实情，只是凭借“二手资料”做决策下判断，造成了工作上的缺位。这也在一定程度上助长了基层忙于填表等形式主义，给基层干部增加负担；有的拍脑袋决策，脱离实际，群众不高兴、不满意。

时下，经过全国上下艰苦努力，虽然已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，但仍然需要清醒认识当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性。做好疫情防控和统筹经济社会发展，需下一番“绣花功夫”才行。这就要求领导干部必须沉到基层，走入群众。

只有走到群众中去，才能真正体悟到群众的所急所盼，对疫情所造成的影响才有切肤之痛，对群众生产生活上的需求才会有更加真切的感受，才能增强工作的主动性、紧迫感。对领导干部而言，一手抓防控，一手抓复工，需要深入一线，及时掌握动态，发现疫情防控的短板和问题，把握企业和群众复工复产的难处和堵点，才能精准施策、因势利导，提升工作针对性。

统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，是各级干部特别是领导干部践行初心使命的试金石和磨刀石。当然，领导干部沉到基层调查研究，是要和基层干部群众一起想、一块干，必须坚决避免搞重复检查、重复考核，以防加重基层负担。广大干部应当扛起责任、经受考验，既有责任担当之勇、又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋、又有组织实施之能，切实抓好工作落实，力争在大考中交出合格答卷。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 19 版）