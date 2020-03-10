“能多生产一只口罩，就能多让一个人佩戴、多一次保护。在这特殊的40多天里，我们迈出的每一步，都和党组织的凝聚引领、众多党员的挺身上前紧紧连在一起。”

浙江省建德市朝美日化有限公司党支部书记、总经理林焰峰的感慨，源于企业党支部一声号召下，党员职工带头结束春节休假，加班加点投入生产，仅用7天保证130万只防护口罩原价出厂；源于市直机关党员突击队关键时刻赶到，3小时内报名的50名党员志愿者充实到流水线上，须手工操作的“绕松紧带”工序有了人力保证，这才全线开足马力生产。

为确保“疫情防得住，发展搞得好”，浙江正努力作答统筹推进疫情防控和经济社会发展的“考卷”，全省基层党组织和党员干部，也在这场“大考”中砥砺初心使命。截至3月8日，全省规上工业企业复工率99.9％，产能恢复率97.7％。

紧握“早”字诀，各级党组织迅速行动、全力应对

2月17日凌晨时分，云南镇雄人郭方琴从大巴车窗往外看，出了浙江永康东的高速口，只见永康市国际会展中心灯火通明，“欢迎镇雄籍新永康人回家”的横幅格外抢眼。同车的几个小伙子已在欢呼：“永康，我们回来了！”

这趟“返工直通车”，从云南到浙江开了近30个小时。车一停，等候在那里的永康市委书记金政说：“希望更多员工能尽早返岗返工，助力企业复工复产，将疫情带来的影响降到最低。”

连日来，不少来自各地的务工人员和郭方琴一样早早回到浙江返工：2月16日晚，近300名贵州籍务工人员乘坐务工返程专列，抵达杭州东站；2月17日下午，载着600多名河南籍务工人员的列车到达杭州；2月18日傍晚，湖州市吴兴区接回云南籍员工的航班包机，降落在上海虹桥机场……

这些“早”的背后，是浙江省委省政府坚决贯彻落实党中央部署，全省各级党组织迅速行动、全力应对的努力。无论是率先启动重大突发公共卫生事件一级响应、第一时间启动全省联防联控机制，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，还是率先发力精准稳妥推进复工复产，浙江上下认真贯彻党中央的部署要求，抓实抓细抓落地，紧握“早”字诀，早准备、争主动。

“两手都要硬、两战都要赢”，浙江适时提出，更加自觉地落实坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，更加精准有力地统筹推进疫情防控和经济社会发展，提升防疫精准度、政策落实度，跑出发展加速度。近日，省委组织部发出通知，进一步发挥组织优势，各级党组织全力服务保障，根据形势发展变化优化工作目标、强化工作重点、细化工作举措。省委组织部、省财政厅、省人社厅联合推出“暖心八条”，进一步激励关爱基层党员干部和医务工作者，关心保障一线人员，激发担当奉献热情。

上下“一盘棋”，各方协同配合、形成合力

“84除菌液，大量要，早点发，行吗？”“急需84除菌液，能不能调一些？”

急迫的需求声音，不断涌向生产企业传化集团。疫情防控一线急需的物资不能断，但企业员工大多回乡过年，生产线上缺人手，怎么办？

“‘平时工作看得出，关键时刻站得出，危急关头豁得出。’这几句话传化党员都熟悉。现在就是关键时刻、危急关头，党员当然要站出来发挥作用。”集团党委书记陈捷说。

号召大家支援生产车间的信息从微信群里发出当天，就有100多名党员干部报了名。第二天，“救援物资生产党员突击队”56名党员上岗，与设备迅速磨合，33吨大包装除菌液顺利下线。第三天、第四天，3条灌装线开启12小时生产模式，日用品液洗车间24小时不间断生产。在党员突击队带动下，环环相扣的生产线高速运转，这些天来，除菌液等产品源源不断运往湖北、浙江等地抗疫一线。

传化集团在省内外多地设有“公路港”，特殊时期怎么保障防疫物资及生产生活必需品的运输畅通？湖南长沙公路港成立临时党支部，多方组织协调；浙江富阳公路港党支部组织党员“红色服务队”，目前港区300家经营户已全部复工。

企业党组织把党建的力量“嵌入”生产经营，推动复工复产“应复尽复、应动尽动”。各级党组织上下“一盘棋”，打好疫情防控和复工复产“主动仗”。基层党组织因时因地因事制宜，构筑起合力抗疫的战斗堡垒。

最近，浙江大学能源工程学院课题组研发了“佩戴式空气净化装置”，但一时找不到有生产基础的企业合作。在浙江省科技厅“党员服务先锋队”的协助下，目前该项目已找到多家意向合作企业，正加快推进成果落地产业化。省科技厅抽调骨干党员组建的5支“党员服务先锋队”，对口联系服务承担应急科研攻关任务的院校和企业，让科研成果能尽快运用到抗击疫情一线。同时，用科技力量支持企业稳发展、强创新。

“目前每天保持20个左右集装箱的出口量，基本恢复了疫情暴发前的产能。”宁波家联科技股份有限公司负责人告诉记者。在宁波港，该公司一批价值40万美元的日用消费品正在装船，即将运往美国。这得益于镇海区纪委监委积极督促商务等部门将服务关口前移，第一时间为这家外贸企业解决产品链、供应链上遇到的难题。这是浙江各级纪检监察机关围绕分区分级精准复工复产，做好精准有效的监督，助推经济社会发展的一个典型案例。

党员“三服务”，精准投放防控关键处、群众急需处

“外籍专家终于可以来长兴了！”3月2日，在湖州市长兴经济技术开发区，吉利汽车整车项目施工现场运营负责人朱列勤等来了这个期待已久的好消息。给他捎信的，是开发区机关第三党支部党员朱元东。自从2月15日这个项目复工后，朱元东就当起了“专职服务员”。

“一周至少有5天，他都在工地上待到半夜才离开。这几天，光是为了让几位外籍技术专家安全顺利入场，就不知来回协调了多少趟。”朱列勤说，施工现场多亏有朱元东和党员服务小分队随时帮助解决施工材料、招工等难题。他预计，等技术专家都到位，项目进度还会加快。

曾亮相武汉火神山医院、雷神山医院建设工地的A30型号叉车，是由位于杭州市临安区青山湖科技城的杭叉集团研发生产的。为了让更多叉车尽快交付国内外的客户，青山湖科技城党工委派了工作经验丰富的老党员田泉“一对一”服务企业。

情况了解了一圈后，田泉带着几名党员从大年初四开始就和企业“热线联系”，青山湖科技城企业复工专班则提供“后台支撑”，帮企业一路“打通关”：杭叉集团和上下游企业总共3700多名员工，3700多份通行证，连夜制作出来；企业资料填报有专人指导，复工申请“即报即批”；数百台叉车出厂急需的物流通行证，党员章小芬半小时就代办好。复工两天后，杭叉集团5个集装箱的境外订单顺利发往波兰、西班牙、墨西哥。这几天，陆续又有1300台叉车发往法国、俄罗斯等国家。

眼下，众多像朱元东、田泉这样的党员，扑在基层一线，全程、全力为企业和群众解难。他们中，有的是“红色助力团”成员，有的是“企业复工应急工作组”组员，党员始终冲锋在前，主动担当作为，推动疫情防控更科学、更精准，推动企业项目快复工、快复产。

3月2日，浙江省疫情防控应急响应等级从原来的一级调整为二级。“虽然应急响应等级降了，但越是这个时候，企业越需要帮扶、群众越需要关心、基层越需要支持。”浙江省委主要负责同志表示，全省党员干部要以全新姿态投入服务企业、服务群众、服务基层的“三服务”活动，精准高效地把服务投放到防控关键处、群众急需处。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 19 版）