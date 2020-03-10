疫情将重挫全球外国直接投资

新华社日内瓦3月9日电 （记者凌馨）联合国贸易和发展会议（贸发会议）8日发布的报告预测，受新冠肺炎疫情影响，今年全球外国直接投资（FDI）总额相较去年将减少5%至15%，或将触及2008年国际金融危机以来的最低点。

当天，贸发会议就新冠肺炎疫情对全球FDI的影响发布投资趋势监测报告。报告指出，新冠肺炎疫情暴发让全球多数跨国企业选择减少资本支出并推迟新投资，直接导致全球FDI总额减少。

报告还指出，受疫情影响，全球市场需求下滑，跨国企业下调盈利预期，进而影响其再投资计划，这也将间接导致全球FDI下降。报告认为，全球市场需求下滑对全球FDI的冲击可能将延续至2021年。

报告对全球5000家大型上市公司和跨国公司100强的调研显示，汽车及其零部件生产行业、航空业、旅游业等将成为受疫情影响最为严重的行业。

贸发会议投资和企业司司长詹晓宁强调，尽管从短期来看，中国吸引外资和对外投资都将受疫情影响，但从长期来看，中国仍对外资具有多重吸引力。

詹晓宁指出，中国对外资的吸引力具体体现在中国不断加大开放力度和实施投资便利化政策、中国经济体量巨大且持续增长，以及中国具有良好的基础设施、丰富的人力资源和强大的产业配套能力。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 17 版）