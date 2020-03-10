国家卫健委：3月9日0—24时新增确诊病例19例 累计治愈出院病例59897例

人民网北京3月10日电（董童）国家卫生健康委于10日在官网发布的《截至3月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，新增死亡病例17例（湖北17例），新增疑似病例36例。当日新增治愈出院病例1297例，解除医学观察的密切接触者4148人，重症病例减少317例。

情况显示，截至3月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例17721例（其中重症病例4794例），累计治愈出院病例59897例，累计死亡病例3136例，累计报告确诊病例80754例，现有疑似病例349例。累计追踪到密切接触者675338人，尚在医学观察的密切接触者16982人。

湖北新增确诊病例17例（武汉17例），新增治愈出院病例1152例（武汉896例），新增死亡病例17例（武汉16例），现有确诊病例17151例（武汉15732例），其中重症病例4701例（武汉4471例）。累计治愈出院病例47585例（武汉31829例），累计死亡病例3024例（武汉2404例），累计确诊病例67760例（武汉49965例）。新增疑似病例13例（武汉12例），现有疑似病例246例（武汉230例）。

3月9日0—24时，新增报告境外输入确诊病例2例（北京1例，广东1例）。截至3月9日24时，累计报告境外输入确诊病例69例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例170例：香港特别行政区115例（出院60例，死亡3例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区45例(出院15例，死亡1例)。