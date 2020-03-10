【人物】与病毒“共舞”的女将军陈薇

【故事】陈薇是中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员，少将军衔。抗击非典时，她率团队研发的广谱抗病毒药物发挥了关键作用；汶川抗震时，她是“国家减灾委科技部抗震救灾专家委员会”卫生防疫组组长，为“大灾之后无大疫”作出重要贡献；赴非洲抗击埃博拉疫情，她率团队研发出世界首个新基因疫苗。如今，她奋战在战“疫”一线。29年来，她始终冲锋在前，于危难之际挺身担当。她说，除了热爱，我想不出其他理由。

【点评】

常人看来，陈薇的研究对象称得上“可怕”，包括鼠疫、炭疽、埃博拉病毒……以至于有人劝她，“少搞这些课题研究”。但是，为国家和民族铸造“生物盾牌”的强烈愿望，促使陈薇投身相关领域研究，走上生物防控战场这个“一线中的一线”。

她是科学家，也是军人，有一种“特别的使命感”。29年时间里，一次次与致命病毒短兵相接，一次次在“无形战场”拼死搏杀，她为什么从来没有动摇过、退缩过？理由很简单：“穿上这身军装，一切都是我应该做的。”正是因为把军人的使命记在心中、扛在肩上、举过头顶，她总能在危难之际挺身而出，以关键性的原创科研成果向祖国和人民交上合格答卷。新冠肺炎疫情发生后，她再次背负着期望和重托奔赴战“疫”一线，她那句“最坏打算，最充分方案，最长期奋战”，体现出一名科学家的清醒，也折射出一名军人的坚毅。

在这次战“疫”的前沿阵地上，还有一大批像陈薇这样的军队医学科研工作者。一声令下，他们就迅速投入这场没有硝烟的战斗，即使汗水湿透了衣背、口罩磨破了脸颊、药液侵蚀了双手，也始终保持“忙到起飞”的工作状态，始终坚守在最苦最累最危险的工作岗位。视使命重于生命，为使命燃烧生命，这是他们勇毅前行的动力所在，也是战胜“疫魔”的信念所在。正如一名患者所说：“解放军来了，我们更加坚定必胜信心！”

在陈薇看来，一个人的职业选择如果能与国家重大需求相结合，个人价值就会成倍放大。在数十年如一日为国奉献、为民解难中，陈薇和她的战友们竭力实现自己的价值，成倍放大自己的价值。即便需要承受高度的危险，甚至付出生命的代价，也在所不辞、在所不惜。如果到了“为了守护生命而必须牺牲生命”的时候，也决不后退，因为他们深信，生命会因使命而绽放出最绚丽的花朵。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 05 版）