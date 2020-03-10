战“疫”中擦亮“迷彩底色”

和平年代远离战火和硝烟，为党分忧、为国尽责、为民奉献就是最好的历练

抗击疫情，是一场没有硝烟的战斗。细心的人发现，在3月2日国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，受邀请的军队有关负责人均着迷彩服出席，这在以往的发布会中并不常见。特殊时期的这个细节，彰显出人民军队不惧风险的战斗精神和全力打赢的战斗姿态。

当祖国和人民需要的时候，人民子弟兵总是奔向最危险的地方。疫情发生后，人民军队坚决贯彻党中央、中央军委和习近平主席的决策部署，始终牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，迅速启动联防联控工作机制，全力以赴支援疫情防控。从加强领导指挥、军地协同到集中力量火速驰援武汉，从全力以赴科学救治患者到调运物资做好综合保障，从组织应急科研攻关到积极开展国际合作，面对新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，人民军队再次展现了闻令而动、敢打硬仗的过硬作风，展现了国家生力军、人民守护神的使命担当，展现了与人民同呼吸、共命运、心连心的鱼水深情。

这是一组充满力量的数字：从农历除夕开始，军队先后抽调450名和950名医护人员统一编组，承担武汉火神山医院医疗救治任务；2月13日，军队增派2600名医护人员支援武汉抗击疫情；全军63所定点收治医院开设收治床位近3000张，1万余名医护人员投入一线救治。就像一位军医所说的，“共产党员要率先上，革命军人更要冲在前”，全军官兵闻令而动、听令而行，军队医护人员勇挑重担、不惧挑战，退役军人“若有战，召必回”，广大民兵“散则为民、聚则为兵”，这场疫情防控阻击战处处都能看到军人冲锋的身影。与时间赛跑，和病魔较量，人民子弟兵为战“疫”烙印下敢打硬仗、敢于胜利的迷彩底色。

这场大战大考成为人民军队检验战斗力、精气神、初心使命的试金石。为缓解因疫情给武汉市带来的货运压力，报中央军委批准，根据中部战区命令，湖北省军区立即协调空降兵军某部、中部战区空军某基地、空军航空兵某师、空军预警学院、中部战区陆军某舟桥旅、陆军勤务学院训练基地等驻军部队和军事院校，紧急抽调130辆军用卡车、260余名官兵，组成驻鄂部队抗击疫情运力支援队，力保武汉市生活、医疗物资配送。用非常短的时间，集结不同兵种部队运力，全力保障人民生活，充分彰显出人民军队听党指挥、能打胜仗、作风优良的品质，映照着人民利益高于一切的初心。

“宜将剑戟多砥砺，不教神州起烽烟。”积极投身支援地方抗击疫情，不但能全面检验部队的应急应战能力，而且可以锤炼摔打部队，对军队备战打仗本身也是一次实践锻炼和实战促进。空军成体系、大规模出动现役大中型运输机执行紧急空运任务，检验了中国空军快速机动能力和远程投送能力。军事医学研究院集中力量展开应急科研攻关，取得了阶段性成果，见证维护人民生命安全、维护国家战略安全的政治自觉。和平年代远离战火和硝烟，为党分忧、为国尽责、为民奉献就是最好的历练。

身着戎装不负使命，向着信仰砥砺前行，来自军队的“最美逆行者”，被老百姓亲切地称为“可以托付生命的人”。“军民团结如一人，试看天下谁能敌。”全军部队发扬服务人民的优良传统，积极发挥先锋队、突击队作用，打好疫情防控阻击的军政协同仗、军民团结仗，就一定能完成好党和人民赋予军队的疫情防控任务，书写新的胜利篇章。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 05 版）