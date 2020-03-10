志愿服务抢着上 疫情防控有担当

2月1日起，在南京南站志愿服务6天；2月7日，献血400毫升；2月8日起，又连续在志愿服务岗位工作了27天……这是江苏省南京市鼓楼区25岁青年志愿者殷学强的战疫时间表。

殷学强是南京一家教育培训机构的员工，看到南京团市委的志愿服务动员令，殷学强第一时间报名参加。在南京南站他帮着疏散乘客、测量体温、指导登记、引导交通……高铁站人流量大，交叉感染的风险高，他一点没退缩，“越是这种时候，越需要志愿者站出来！”

2月8日，殷学强所在的商埠街社区疫情防控人手吃紧，他主动请缨参加社区疫情防控工作，在疫情防控监测点给居民量体温，还忙着挨家挨户贴告知书、送出入证，拿着小喇叭做宣传，给居家观察的居民买米送菜……

忙活了一周多，因一些志愿者复工返岗，南京南站又需人手。“我顶上！”2月15日，殷学强再次转战南京南站志愿者岗位，每天上午8点前准时出现在志愿服务点，晚上8点才下班，“我年轻，扛得住。”殷学强总是这样说。

疫情防控中，除了有像殷学强这样抢着上的志愿者，还有助力疫情防控工作的热心人士，令人感动。

2月8日，在镇江句容市的一个村口，热气腾腾的“爱心晚餐”送到了疫情防控人员面前。当天上午，听说村疫情防控工作点的值班人员晚上都是将就着吃一顿方便面，句容市后白镇林梅村村民卢孝根急了：“这么冷的天，不吃顿热饭怎么行！”当晚，一家四口开车，把一大锅饭菜送到4名值班人员面前。

此后，晚8点的这顿“爱心晚餐”总会如约而至，而且扩大配送至邻村8个工作点的32名值班人员。送餐背后不容易，卢孝根夫妻俩每天6点便早早起床，赶到镇菜市场购买食材，下午忙着做饭，一个菜要烧两锅，分成32份。

“饭来了！”对于林梅村疫情防控工作点的值班人员来说，寒夜里老卢的这声招呼格外温暖。“2月15日下大雪，我都告诉他不要送了，没想到一到饭点他还是准时出现。”村党总支书记童建荣难抑激动。

连日来，这样的志愿服务接连出现：徐州市沛县蓝天救援队的11名队员，已在武汉奋战了30多天。这群为了不耽误工作剃光头发的北方汉子，每天往返于机场、仓库、市区各大医院工作近18个小时，负责救援物资的转运、装卸。截至2月底，由他们负责运送的物资累计770余万件，行驶里程超1.1万公里；南通市港闸区100多名货车司机成立的幸福爱心车队，日夜兼程将紧缺的医用纺织品运往一线。截至目前，车队已承担防疫物资运输保障任务16次，其中9次驰援武汉，共运送防护服、医用器械等各类防疫物资3.8万余件。

疫情发生以来，江苏各地党员志愿者带头，9000余个志愿服务组织广泛参与，在一线坚守奋战，织密了疫情防控的“志愿服务网”。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 04 版）