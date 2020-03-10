善于抓住关键、找准重点、牵住“牛鼻子”，是我们的事业不断取得胜利的一条重要经验。

新冠肺炎疫情来势汹汹，在党中央统一领导下，经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。事必有法，然后可成。回顾这场疫情防控阻击战，从抓好重点地区疫情防控，到抓好疫情防控重点环节；从提高重点物资供应能力，到强化重点人群防护措施；从做好重点群体就业工作，到加大对重点行业帮扶力度……“突出重点”是我们做好防控工作、统筹各项工作的一个重要方法论。

在3月4日的中央政治局常委会会议上，习近平总书记强调“加强疫情防控必须慎终如始”，要求“巩固和拓展这一来之不易的良好势头”。会议就持续用力加强湖北和武汉疫情防控工作、突出抓好北京等重点地区疫情防控、根据疫情分区分级推进复工复产等重点工作进行了部署。赢得大战大考，取得全面胜利，必须清醒认识当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性，增强统筹抓好各项工作的责任感和紧迫感，继续突出重点、抓住主要矛盾，不获全胜决不轻言成功。

“在任何工作中，我们既要讲两点论，又要讲重点论，没有主次，不加区别，眉毛胡子一把抓，是做不好工作的。”面对复杂形势和繁重任务，要准确分析把握疫情和经济社会发展形势，对各种矛盾做到心中有数；同时又要紧紧抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，以此带动其他矛盾的解决。当前，湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来的疫情传播风险在加大，境外疫情快速扩散带来新挑战，防控形势仍旧需要我们如临深渊、如履薄冰。能否抓好重点地区疫情防控工作，直接影响全国疫情防控形势。

“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜”。湖北和武汉疫情防控是重中之重，打好武汉保卫战、湖北保卫战事关全局。疫情发生后，全党全军全国各族人民都同湖北和武汉人民站在一起，力量向湖北、向武汉集结，资源向湖北、向武汉汇集，凝聚起众志成城抗击疫情的强大力量。当前，需要持续用力加强湖北和武汉的疫情防控工作，继续保持内防扩散、外防输出的防控策略，抓好社区防控工作，加强患者收治和转运，以有效措施满足其他疾病患者医疗需求，以供需对接让群众居家生活更加安心。只要我们同心协力、共克时艰，就一定能决胜武汉、决胜湖北，取得疫情防控斗争的全面胜利。

“首都安全稳定直接关系党和国家工作大局”。北京作为首都，做好疫情防控工作责任重大，决不能有丝毫松懈。当前，企业正在复工复产，人员流动逐步增加，北京防控疫情的压力依然很大。要完善京津冀联防联控机制，在人员流动引导、交通通道防疫、出入境防疫管理、企业复工复产等方面加强协调联动。“事不避难，知难不难”，把风险挑战估计得更充分一些，把防控措施落实得更完备一些，坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，举措更精准、作风更扎实，才能尽最大可能切断传染源、控制疫情波及范围，确保首都经济社会运行平稳有序。

莫道浮云终蔽日，严冬过尽绽春蕾。在疫情防控和经济社会发展中，始终抓住主要矛盾、把握重点工作，我们就一定能够用重点工作的完成带动全方位工作的推进，夺取疫情防控阻击战和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 04 版）