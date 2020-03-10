服务有力度 城市有温度

“阿拉自家人，不要拿证件了吧？”

“抱歉啊奶奶，没有出入证、身份证，我不能放行的！”

这里是上海市浦东新区合庆镇勤昌村塘东街的设卡道口，由于连接着蔡路集镇，行人车辆来往不断。守在这个道口的志愿者们看上去特别年轻，戴着“疫情防控巡查员”的袖章，口罩上方露出“较真儿”的眼神，颇有“一夫当关、万夫莫开”的架势。

勤昌村的青年志愿者团队，6名团队成员都出生在2000年前后。疫情期间，这些年轻人主动加入防疫志愿者行列，把守“道口”检查关，哪怕亲戚朋友，但凡进村，都要掏证件、测体温。6个年轻人做事认真，被同村长辈们亲切地称为勤昌村新出道的“F6”。

上海是超大型城市，仅居民小区就有1.3万余个。为打赢疫情防控阻击战，织牢织密基层防控网，志愿者们数十天如一日，为这里的疫情防控工作增添了力量，更为千千万万的市民带来温暖。

“各位旅客，健康云填写过的请打开手机短信，凭短信出站，请把帽子摘下，前面测量体温！”拿着电喇叭，上海音速青年志愿服务中心志愿者赵文昊一遍遍提醒出站旅客。随着返程客流增加，上海火车站疫情防控工作压力持续攀升。上海音速青年志愿服务中心的志愿者们“逆行”而上，在上海火车站进出口协助开展进站乘客体温检测、疑似患者转运等工作。

抗击疫情，上海市一批批医疗队员奔赴武汉抗疫一线，出发前，理发成了医务人员的“刚需”。已坚持义务理发30余年的“全国最美志愿者”殷仁俊带着“爱心剪”团队来到医院，为即将上前线的医疗队员理发。面对爱美的女性医护人员，殷仁俊一遍遍询问，头发剪这么短行不行？男队员希望越短越好，殷仁俊干脆剪起超短发，“包他们一个月无后顾之忧”。

华东师范大学的公费师范生志愿者团队，发挥专业特长，为抗疫一线工作人员的在沪家庭子女提供一对一专门辅导，包括学科辅导、作业指导、课程学习、读书交流等，还开展丰富多彩的线上学习活动。

居家隔离期刚满就报名社区防疫志愿者的党员黄琼芳，一脱下警服就换上志愿者马甲的社区民警朱慧敏，甘当道口守护者的虹桥高铁站双语志愿服务分队……连日来，一大批志愿者和志愿服务团队坚守基层防疫一线。截至3月4日12时，上海市各级志愿服务组织在“上海志愿者网”发布6936个“疫情防控”志愿服务项目，覆盖道口监测、社区排查、心理援助等岗位。招募上岗志愿者超过20万人，累计服务超过800万小时，人均服务40小时以上。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 04 版）