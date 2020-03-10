中方向世卫组织捐款将用于疫情防控等指定用途

人民网报北京3月9日电 （记者吴刚）中国政府近日宣布向世卫组织捐款2000万美元。外交部发言人耿爽9日就此表示，中方捐款将用于新冠肺炎疫情防控、发展中国家公共卫生体系建设等指定用途。

耿爽是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表示的。

耿爽介绍，3月7日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭会见世卫组织总干事谭德塞，通报中国政府决定向世卫组织捐款2000万美元，用以支持世卫组织开展抗击新冠肺炎疫情的国际合作。

耿爽说，新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在总干事谭德塞的领导下，为推动各国强化防范意识、坚持科学理性应对，帮助有关国家提升卫生体系和能力发挥了重要作用，得到了国际社会的广泛认可和普遍赞赏。

耿爽说，当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并扩散蔓延，开展国际联防联控合作的紧迫性进一步上升。中方此次捐款，就是响应世卫组织的呼吁，以实际行动支持世卫组织继续发挥好专业优势，在抗击疫情的国际行动中更好地发挥协调作用，特别是帮助公共卫生体系薄弱的中小国家筑牢应对疫情的防线。

“中方捐款将用于新冠肺炎疫情防控、发展中国家公共卫生体系建设等指定用途。具体将由中国政府与世卫组织协商确定，尽快加以落实。”他说。

耿爽表示，疫情没有国界。中国将继续同各国守望相助、同舟共济，积极支持并参与抗击疫情的国际合作，为维护地区和国际的公共卫生安全贡献中国力量，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 03 版）