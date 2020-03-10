连日来，中国抗击新冠肺炎疫情的有力举措和积极成效受到海外媒体高度关注。许多媒体刊发报道和评论指出，中国防控疫情高效有序展开，充分彰显了中国共产党的领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

“防控措施取得积极成效的原因，在于中国共产党的领导和中国体制优势”

多家海外媒体在报道中指出，中国为应对疫情采取的措施快速、高效、有力。德国《世界报》网站刊文指出：“面对紧急形势，中国制度发挥出巨大效力。强大的应对措施只有在人力物力充足和管理完善的制度下才可能实现。”

俄罗斯发行量最大的报纸《劳动报》发表文章认为，确诊病例数在中国不断下降，这无疑要归功于中国政府采取的强有力举措。“关键时刻，更见中国制度优势。”从中央到地方，中国展现出很强的动员能力和组织能力，能在紧急情况下把资源分配到最需要的地方。“正是中国的体制优势，有效遏制了疫情蔓延。”

《俄罗斯报》发表俄专家文章称：“中国政府正在采取严格坚决的措施，如此大规模的社会动员在世界公共卫生史上前所未有。防控措施取得积极成效的原因，在于中国共产党的领导和中国体制优势。”

埃及《宪章报》刊文指出：“中国抗击疫情的行动正在取得越来越明显的成效，也为维护世界公共卫生安全和人类健康作出积极贡献。中国必将赢得最后的胜利，这彰显了中国制度的优越性以及中国强有力的协调组织能力。”

“中国速度和中国力量向世界展示了抗击疫情的必胜信念和积极成效”

世卫组织赴中国考察专家组负责人布鲁斯·艾尔沃德在接受加拿大《环球邮报》采访时表示，要阻止疫情扩散，速度至关重要。“没有哪个国家像中国那样行动迅速。中国关闭湖北省外出通道，严格管控人员流动，采取的防控措施史无前例。”艾尔沃德对中国的做法大加赞扬，“疫情防控好比一场战役，而决定战争胜负的因素包括领导力、宣传以及与民众的沟通。中国有许多可供借鉴的经验。”

德国《每日镜报》援引柏林夏里特医学院病毒研究所所长克里斯蒂安·德罗斯腾的话，称赞中国“面对疫情采取的英勇行动”为全球抗击疫情赢得时间。德国罗伯特·科赫研究所传染流行病部门主任乌萨马·哈穆达称赞中国从各地派出4万余名医护人员驰援武汉，“如果全世界都能像中国这样，我们一定能够成功阻止疫情蔓延。”

巴拿马国际关系学者、亚洲战略研究中心名誉主席胡里奥·姚·比利亚雷斯连续在巴主流报纸《星报》发表署名文章。“中国团结一心，中国速度和中国力量向世界展示了抗击疫情的必胜信念和积极成效，这值得国际社会称赞和学习。”比利亚雷斯说，中国政府本着负责任态度，采取了最严格、最详尽的防控措施，无愧于世卫组织总干事谭德塞的评价，“中国为各国防疫设立了新标杆”。中国为维护地区及全球公共卫生安全作出了巨大贡献。

“中国政府高度重视人民健康安全，在抗击疫情中体现出令人敬佩的专业精神”

疫情发生后，一些外国友人选择坚守武汉，与武汉市民共同抗击疫情。斐济青年瓦伦·卡普尔是武汉理工大学土木工程专业的一名在读研究生。《斐济太阳报》评论说：“这名在中国武汉留学的斐济学生对中国采取的措施充满信心。”卡普尔告诉该报记者，中国政府尽最大努力同各国驻华使领馆保持密切沟通，确保各国在华民众的健康和安全。在中国，所有人都在竭尽全力抗击疫情。“中国政府高度重视人民健康安全，在抗击疫情中体现出令人敬佩的专业精神。”

南非独立传媒网站发表文章赞赏中国在此次疫情防控阻击战中的表现。文章称，在中国共产党的领导下，中国的疫情防控形势持续向好，武汉每日新增病例不断减少。

美国病原体专家席拉·玛戴德在接受美国全国广播公司采访时说：“中国做得很好。他们正在公共卫生领域采取一系列措施。我们相信，这次疫情终将得到遏制。”

（本报北京、柏林、开罗、约翰内斯堡、里约热内卢、堪培拉3月9日电 记者李锋、王新萍、花放、黄培昭、李滢嫣、李晓骁、陈效卫）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 03 版）