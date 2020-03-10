习近平总书记在6日召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调，“要严把退出关，坚决杜绝数字脱贫、虚假脱贫”“从下半年开始，国家要组织开展脱贫攻坚普查，对各地脱贫攻坚成效进行全面检验”“要为党中央适时宣布打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供数据支撑，确保经得起历史和人民检验”。

“总书记的重要讲话，对高质量完成脱贫攻坚目标任务提出明确要求，为我们坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利指明了努力方向、提供了根本遵循。”“我们将以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，努力提高工作质量和脱贫成色，确保取得最后胜利。”……连日来，习近平总书记的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。大家纷纷表示，一定要坚定信心、顽强奋斗，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，向历史、向人民交出一份合格答卷。

多措并举巩固成果，确保稳脱贫、防返贫

确保稳定脱贫，关系脱贫整体质量。习近平总书记要求“多措并举巩固成果”。

“总书记的重要讲话，为我们指明了工作方向。”国务院扶贫办主任刘永富表示，要巩固9300多万人的脱贫成果，对存在返贫风险的近200万和存在致贫风险的近300万人群实施针对性预防措施，及时将返贫和致贫人口纳入帮扶。今年的工作重心要由注重脱贫向脱贫和巩固提升并重转变。继续加大就业扶贫力度、产业扶贫力度、易地扶贫搬迁后续扶持力度。

一人就业，全家脱贫。“新疆阿克苏地区24.66万建档立卡贫困人口去年实现了脱贫摘帽，其中劳务输出工作贡献不小。”浙江援疆指挥部规划建设和资金管理组组长王强说，今年将继续做好异地劳务输出，并帮助阿克苏地区继续发展产业，力争拓展当地就业岗位5000个，帮助贫困劳动力全部实现就业。

人力资源社会保障部相关负责人表示，将会同有关部门持续抓好就业扶贫各项政策措施的贯彻落实，加强劳务输出输入精准对接，全力稳岗拓岗。

产业扶贫是稳定脱贫的根本之策。“总书记指出，要加大产业扶贫力度，种养业发展有自己的规律，周期较长，要注重长期培育和支持。这对黄南州来讲，具有非常强的针对性和指导性。”青海黄南藏族自治州州委书记王振昌说，黄南州将继续大力发展壮大生态有机畜牧业等特色产业，更好发挥“培育一批主体、带动一方百姓、搞活一片经济”的产业效应。

扶贫产业找对头，稳定脱贫有奔头。江西上饶市余干县委书记胡伟表示，对市场前景好、可持续发展的扶贫产业要继续加大扶持力度，提高贫困群众的发展能力和内生动力，让脱贫成果有更可靠的支撑。四川阿坝藏族羌族自治州理县蒲溪乡蒲溪村第一书记尹亮表示，“我们将突出文化资源优势，大力发展羌绣等特色产业，进一步激发老百姓脱贫致富的内生动力，增强自身造血功能。”

扶贫产业要可持续发展，金融扶持很关键。“要把扶贫小额信贷精准用到特色优势产业上，突出造血机能，形成‘龙头企业带动、合作社组织、农户参与、基地承载’的利益联结机制。”河南三门峡市政协副主席、卢氏县委书记王清华表示，下一步要完善“政银联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的金融扶贫机制，更好发挥小额信贷的作用，促进扶贫产业发展和群众脱贫增收。

易地扶贫搬迁要实现搬得出、稳得住、能致富。“总书记指出，现在搬得出的问题基本解决了，下一步的重点是稳得住、有就业、逐步能致富。这为开展后续工作指明了方向。”中国农业大学教授李小云认为，要加快解决移民搬迁群体的产业、就业和教育、医疗等基本公共服务，防止他们因为生活成本上升、收入减少而返贫致贫。

“精准扶贫是我们脱贫摘帽的制胜法宝，巩固脱贫成果同样要坚持精准施策。”四川通江县委书记孙辉表示，下一步将通过分类施策、精准管理，千方百计增加贫困群众收入。同时，精准盯防重点乡村、重点人员、重点项目，全力推进挂牌督战，千方百计补齐短板，强力推进问题整改，从严从实，较真碰硬，让脱贫成果经得起检验。

稳定脱贫，要努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响。眼下，由中央企业贫困地区产业投资基金投资的兰考县青青草原牧业有限公司的养殖场里十分热闹，在严格落实疫情防控措施的前提下，30多户合作农户加盟发展养殖业。中央企业贫困地区产业投资基金总经理王维东说：“我们将继续在培育贫困地区稳定脱贫产业上想办法、挖潜力、要增量，真正走出一条市场化的产业扶贫路子。”

保持脱贫攻坚政策稳定，不获全胜决不收兵

习近平总书记指出：“保持脱贫攻坚政策稳定。对退出的贫困县、贫困村、贫困人口，要保持现有帮扶政策总体稳定，扶上马送一程。”

“脱贫攻坚政策支持力度和工作力度只能加强、不能减弱。”中华全国供销合作总社理事会主任喻红秋表示，“我们将树立强烈的责任意识，在打赢脱贫攻坚战中一鼓作气、顽强作战，进一步整合优势资源，继续运营好前期扶贫项目，助力帮扶地区形成稳定脱贫长效机制。”

脱贫摘帽后保持频道不换、靶心不散。“脱贫摘帽后过渡期内主要政策措施不能急刹车，驻村工作队不能撤。”贵州习水县委书记向承强表示，习水县将在易地搬迁巩固提升、基础设施巩固提升、内生动力巩固提升等方面精准发力，实现稳定脱贫、高质量脱贫，不获全胜决不收兵。

脱贫攻坚是场硬仗，越到最后越要绷紧弦。“我们将在‘村村通硬化路’的基础上，全面推动‘四好农村路’高质量发展。”交通运输部新闻发言人孙文剑表示，下一步将聚焦“三区三州”等深度贫困地区，实现交通建设项目更多进村入户。

不松劲、不懈怠，摘了帽还要巩固脱贫成果和谋划群众长期稳定增收渠道。兰州海关驻甘肃临夏回族自治州康乐县扎那山村驻村工作队队长赵政表示，“要保持投入力度不减，保持东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫稳定，确保脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实。”

“现在，虽然我们已经脱贫摘帽了，但村里发展基础仍然比较薄弱，我们驻村工作队员会继续扎下根来，巩固脱贫成效。”陕西宁陕县梅子镇生凤村第一书记张龙说。

“总书记强调，要加快建立防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因疫情或其他原因收入骤减或支出骤增户加强监测，提前采取针对性的帮扶措施，不能等他们返贫了再补救。”四川省巴中市巴州区扶贫开发局局长周永红表示，巴州区风险监测到村到户，扎牢返贫防线，监测到返贫和新发生贫困风险户后及时帮扶，明确时限和责任。

“今年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的收官之年，必须既注重消除贫困存量，又注重防止贫困增量，避免一边脱贫一边返贫。”国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆表示。

严格考核开展普查，坚决杜绝数字脱贫、虚假脱贫

习近平总书记强调，要严把退出关，坚决杜绝数字脱贫、虚假脱贫。

“严把退出关，既不能脱离实际、拔高标准、吊高胃口，也不能虚假脱贫、降低标准、影响成色。”新疆和田地区行署副秘书长、扶贫办党组书记杨桦说，要坚持从严从实、较真碰硬、真考实评，严查重点难点和薄弱环节，不留死角盲区，确保考核过程扎实，考核结果真实。

真脱贫要强监管。山西中阳县扶贫办主任曹建平说：“中阳县摘帽后，继续采取专项检查、突击检查、暗访检查、联合检查等多种方式，紧盯扶贫资金和扶贫项目，对扶贫领域存在的形式主义、官僚主义等问题坚决查处，切实做好扶贫领域监督执纪问责工作。”

“把群众利益放在首位，将扶贫政策落实到位、富民产业发展过硬，就一定能做到真脱贫、脱真贫。”江西鹰潭贵溪市委书记毛建华说。

陕西宁陕县委常委、纪委书记田刚表示：“我们将继续推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督协调联动，对全县的脱贫攻坚进行全面、认真、细致的检验。”

“总书记指出，从下半年开始，国家要组织开展脱贫攻坚普查，对各地脱贫攻坚成效进行全面检验。这是一件大事，我们要努力补短板、强弱项、抓整改。”云南楚雄彝族自治州人大常委会副主任、大姚县委书记陆积峰表示，大姚县将全面补齐“两不愁三保障”和农村基础设施、社会公共服务短板，确保全面完成脱贫目标任务。

“我们要始终把‘精准’二字放在首位、落在实处，确保扶贫开发信息系统数据准确、完整、真实。”宁夏吴忠市委常委、盐池县委书记滑志敏表示，今年将对全县所有农户开展新一轮拉网式大排查，坚决杜绝数字脱贫、虚假脱贫。

“作为一名驻村干部，听了总书记的重要讲话，愈发感觉自己肩上责任重大。”青海互助土族自治县哇麻村驻村工作队员柴明杰说，要做好返贫人口风险评估和动态监测，早发现、早介入、早救助、早帮扶，确保各项脱贫成果不掺水分。

广大干部群众纷纷表示，要认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，对脱贫攻坚战打响以来历次巡视巡察、督查检查、审计调研和本级自查发现的问题进行“回头看”， 抓好问题整改，确保问题全面“销号”“清零”，确保脱贫成效经得起历史和人民检验。

（本报记者杜海涛、顾仲阳、常钦、姜峰、杨文明、李亚楠、王明峰、高炳、任胜利、乔栋、刘峰、刘志强、齐志明、李心萍、丁怡婷）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 02 版）