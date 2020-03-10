由教育部社会科学司与人民网联合组织的“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”9日下午在人民日报社人民网“云开讲”，全国高校学生5027.8万人次通过人民网、人民智云客户端、领导留言板客户端、人民视频客户端、咪咕视频客户端、学习大国公众号等观看了在线直播，相关网站、客户端、社交媒体总访问量达1.25亿人次。

本次活动特别邀请艾四林、秦宣、王炳林、冯秀军4位教授，结合“马克思主义基本原理概论”“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”“中国近现代史纲要”“思想道德修养与法律基础”4门必修课教学内容，解读以习近平同志为核心的党中央关于疫情防控的决策部署，分析中国抗疫彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，讲述防疫战疫一线的感人故事，发挥高校思政课落实立德树人根本任务的关键课程作用。

清华大学马克思主义学院艾四林教授以“在抗击疫情斗争中深化理论认识”为主题，围绕“确保人民群众生命安全和身体健康”“提倡文明健康绿色环保的生活方式”“构建战疫命运共同体”3个方面同广大学生进行了交流。

中国人民大学马克思主义学院秦宣教授以“疫情大考告诉我们了什么”为题，分析了疫情大考带给我们的启示。

北京师范大学马克思主义学院王炳林教授以“总结历史经验，增强必胜信心”为题，重点讲述了中国历史上的防疫斗争和中华民族从磨难中奋起的历程。

中央财经大学马克思主义学院冯秀军教授以“战疫里的最美青春——谈中国青年的责任与担当”为主题，聚焦“90后”“00后”青年群体，鼓励青年人扎根中国大地，谱写胸有大志、心有大我、肩有大任、行有大德的大写青春。

本次思政大课旨在将高校思想政治理论课教学优势转化为支持防疫斗争的强大力量，坚定在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，打赢这场疫情防控阻击战的信心和决心，深刻认识中国抗疫彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

（万鹏、熊旭、任一林、吴兆飞、何淼、郝孟佳）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 12 版）