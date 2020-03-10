人民网成都3月9日电 （记者王明峰）“前一天收到50多件订单，今天必须全部发货。通过网上销售和单位订购，已卖出2万多斤柑橘。照这个势头，再有10多天就能全部卖完。”3月6日上午，四川广安武胜县三溪镇观音桥村康源橘园生产基地负责人杨超刚正忙着采摘晚熟柑橘，打包装箱准备发货。

而就在几天前，杨超刚还为柑橘销售愁眉不展。受疫情影响，游客无法前来采摘，批发商也不愿上门收购。“如果卖不掉，去年投入的人工、肥料等约100万元成本就全部打了水漂。”杨超刚急得直跺脚。

3月1日，武胜县农业农村局干部了解到杨超刚的困难后，一边组织人员帮忙网上销售，一边联系当地机关单位订购，尽可能降低他的损失。

这是广安市“走基层、解难题、抓落实”活动的一个缩影。自2月27日活动启动以来，市、县、乡三级近6万名干部深入基层，在加强疫情防控的同时，重点帮助解决企业复工复产、重大项目开工、春季农业生产、农民工返岗就业等问题，并明确要求不搞形式主义，一线调研督导、一线解决问题、一线推进工作。

截至目前，广安市收集到疫情防控和经济社会发展存在的问题1500余件，就地研究解决1300余件，200余件不能就地解决的已及时上报。在活动助力下，广安各项工作有序推进：536户规上工业企业全部复工；储备种子、化肥等农资近20万吨；86.6万人返岗就业；11个省重点项目复工率达100%，新开工7个省重点项目，87个市重点项目已复工开工84个。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 11 版）