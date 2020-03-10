压缩审批时限 网上即时办理

人民网石家庄3月9日电 （记者张腾扬）近日，河北省全面深化“放管服”改革，进一步提供高效、便利政务服务，精准助力企业复工复产。

日前，河北省市场监管局快速为沧州大化股份有限公司聚海分公司和河北临港化工有限公司办理了次氯酸钠产品的生产许可证，从企业提出申请到获取证书仅耗时2天，而此前的法定时限为35个工作日。据了解，通过实行告知承诺、容缺受理、后置核查等措施，河北省最大限度减少审批环节、压缩审批时限，提供高效审批服务。

此外，河北政务服务网和“冀时办”移动端同步上线“小微企业和个体工商户服务专栏”，发布国家、省和市级支持企业复工复产的政策信息；专栏整合所有面向小微企业和个体工商户服务100余项，上线至今累计办件量14710件。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 11 版）