最后一公里决定了群众能否真正享受到政策福利，也考验着基层干部的用心和智慧，抓落实就是“试金石”

戴好头盔，骑上摩托，沿着崎岖的盘山公路，在峡谷间穿行。从2月11日开始，江西万载县高村镇新竹小学校长罗长石每天都要完成这样的骑行。

别人都叫他“骑手校长”，不过他不送货，送的是“课”。

受疫情影响，新竹小学不能如期复课，当地教育部门组织起线上课堂。但绵延的大山却给罗校长出了一道难题：新竹村深度贫困，12个村民小组分散在大山深处。有5名学生所在的村组没通有线电视，山坳里网络信号也差得很，网课落地的最后一公里遇到了难题。

当地政府了解情况后，送来了电脑，罗校长就承担起递送课件的任务。每天早早到校，把电视上的课程录下来，拷进U盘，再骑车送到学生家里。一天两趟，往返20多公里。赶到学生家里后，叮嘱知识要点、解答疑问、讲解作业，一一完成后，他再继续赶往下一家。“我跑点路没啥，孩子们的学习不能耽误。”

令人欣慰的是，不到一周，当地广电部门紧急施工，为几名最偏远的学生家里接通了有线电视。课堂接上了，还要能用得好。村里老人不会用电子设备，网课能不能按时上好？没人督促，孩子们作业能不能完成？现在，罗校长不用送U盘了，但他还有好多的不放心，每天仍然坚持骑车进山家访。

疫情期间，提倡“停课不停教、不停学”。做好这项工作，需要各级教育部门、学校的通力协作，也离不开方方面面的支持。打通最后一公里，基层干部也在行动。

在紧邻万载的江西铜鼓县，因山高路远，48户家庭一时无法安装宽带网络，当地村委会腾出办公室，按照疫情防控要求摆好桌椅，把孩子们接过来收看线上课程；该县永宁镇丰田村，四年级小学生谢典斌家庭贫困，家中没有学习设备，村里帮他安排了部手机，委托驻村第一书记上门辅导……

停课不停学，好事当办好，重形式更要重效果，重城市更要重农村。农村教师的付出、基层干部的用心，让山区的贫困学生没有落下课程。

其实，工作到了基层，关键就是把落实抓实抓细。落实的质量，决定工作的成效，这最后一公里，决定了群众能否真正享受到政策的福利，也考验着基层干部的用心和智慧。身处一线，干部们要拿出实实在在的行动，提升执行力，在落实中关照不同群体的需求，将兜底保障做细做实。可以说，落实见担当、见能力、见作风，抓落实就是“试金石”。

（作者为本报江西分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 11 版）