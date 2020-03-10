辽宁打出复工复产组合拳

3月6日早高峰，辽宁省沈阳市青年大街地铁站内忙碌而有序。进站安检处测温区，工作人员紧盯着屏幕上全自动红外体温检测仪采集的图像信息，迅速排查每位乘客的体温状态。

这套产自沈阳上博智像科技有限公司的检测设备，可同时对多人多点快速跟踪、非接触式测量体表温度，缩短人流集中时的排队时间。“第一台产品正月初四投入使用，车间24小时连轴转，产品供不应求。”公司总经理王继东说。

如何统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展？辽宁提前谋划，统筹兼顾，防控疫情和复工复产两手抓。目前，全省规模以上工业企业复工复产7032家，其中装备制造、医药行业等重点工业复产率逾97%，基本达到往年同期水平。

精准复工，服务点对点

备料、跑线、压片、验次、包装、消毒，在浩宁实业（沈阳）有限公司的口罩生产线上，工人们正紧张地进行生产作业。

“生产原料紧俏，正月初二，沈阳市工信局工作人员就陪我们连夜赶到大连签合同；口罩灭菌需要环氧乙烷，沈阳市应急管理局就派专家到现场，指导采取临时性安全对策措施……”说起一个月来不平凡的生产经历，公司销售总监白茹历历在目，“我们马上要再上2条口罩生产线，日产能将达到20万片，为辽宁更多企业的复工复产提供防护保障。”

辽宁落实分区分级精准复工措施，紧盯全年目标任务不松劲，开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动，把统筹抓好疫情防控和经济社会发展作为专项行动的首要任务，确定了100项重点工作任务和100个重大项目。

沈阳天眼智云信息科技有限公司转产红外体温自动检测系统，急需资金支持。辽宁省金融监管局组织金融机构积极对接，工商银行迅速为其办理“抗疫贷”产品，为企业授信1000万元，解决了原材料采购的资金难题。目前，天眼智云公司已生产产品300余台。

政策精准，服务靠前。辽宁先后出台支持中小企业生产经营的25条措施、全力做好改革发展稳定各项工作的若干意见等文件。对重大项目，强化管家服务机制，将建设单位人员疫情防控、生活物资、施工物资供应和运输等纳入地方保供范围；对中小企业，出台财政贴息、税收减免、返还社保费、减免房租等扶持举措。

“没想到这么快！”申请还不到一周，沈阳八王寺饮料有限公司就收到稳岗补贴9万元，及时用于购置消毒液、口罩等复工所需的防疫物资。八王寺是家老字号企业，公司向员工发出倡议：“政府服务靠前，我们加班加点，一起化危为机，努力实现业绩逆势增长。”

协同复工，畅通大循环

2月13日，距离华晨宝马汽车有限公司17日复工的计划只剩几天，外省的22家核心供应商的复工申请尚未得到当地政府批准。这样的话，即便企业17日复工，也会面临再次停产的风险。

“了解到情况后，连夜办公研究协调解决办法，梳理出66家供应商名单，第一时间致函当地工信部门，实时跟进对接，并协同指导企业做好复工准备，确保达到复工标准。最终，外省供应商顺利复工复产。”辽宁省政府主要负责同志介绍。

辽宁坚持产业链协同复工复产，抓住重点行业、企业，优先推动装备、石化、冶金等行业，优先支持汽车、电子信息、航空、电力装备等产业链长、带动能力强的产业和5G、工业互联网等新兴产业复产达产。

为促进上下游、产供销、大中小企业整体配套、复工复产，形成产品配套链的同步运行，辽宁加大中小企业配套帮扶。沈阳市聚焦人员、资金等制约中小企业恢复生产的关键问题，加大政策、服务供给，为中小企业减负；大连市专门为中小企业发放300万只口罩；鞍山市针对部分中小企业员工，开展带薪线上培训。

作为生产聚丙烯的大型企业，恒力石化（大连）有限公司每天可为全国其他地区提供4亿只口罩的相关生产原料，为缓解口罩生产原料紧张出了一份力。这得益于辽宁加快打通交通运输“大动脉”——日前，中远海运“泉州—大连”内贸航线正式开通运营，成为大连口岸今年开通的首条集装箱航线。首批装卸的包括137标箱防疫物资的集装箱，经大连港运往泉州后，将中转至其他南方城市。

“点对点直达，能够更好地满足南方企业对防疫物资生产原料的需求，同时也拓展了大连地区石化产品的运输路径，推动本地相关企业复工复产。”辽宁省政府相关负责人介绍。

科技支撑，培育新动能

在沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能医用口罩生产线上，几名工程师目光盯着流水线：叠压完毕，收折完美，切割流畅，耳带焊接精准……“成功！”伴随着一片片口罩出现在流水线终端，他们长舒了一口气。

接到研发全自动口罩生产线任务后，新松公司的研发和生产团队就一直在加班加点，组装调试设备，终于在近日交付首批全自动平面型医用外科口罩生产线和全自动折叠型医用防护口罩生产线，为复工复产和日常生活的口罩需求提供了保障。

华晨雷诺金杯汽车有限公司生产的负压救护车抵达武汉，东软医疗系统股份有限公司首创的移动式方舱CT设备火速发往全国……“辽宁制造”“辽宁智造”为科技防疫作出了自己的贡献。

辽宁支持引导省内科技企业应对疫情提前布局，开展应急科技攻关，相继下达30多项科研攻关项目，千方百计助力企业打开市场，提升竞争力。

针对防疫期间新兴产业的突出表现，沈阳市提出着力培育壮大数字经济、生物制药和医疗器械、电商及物流等新兴产业，积极推动“宅经济”“不见面交易”等商业模式；对电商平台按照上半年单季度网络销售额分档给予30万元以内的奖励。

总投资2672.5亿元，沈阳117个重点项目完成“云签约”；总投资1051亿元，大连91个项目完成“云签约”；辽宁宝来企业集团有限公司与利安德巴赛尔工业公司达成协议，总投资120亿美元的石化产业项目签约落地……根据疫情防控形势迅速组织一批，续建项目抓紧复工一批，新建项目加快开工一批，招商引资大力引进一批，补齐短板包装储备一批，辽宁多措并举推动防控疫情、复工复产齐头并进，努力实现经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 07 版）