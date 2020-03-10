全心投入 勇赴一线（对口支援 19省份在行动）

这些天，一部反映福建企业家爱拼敢赢精神的电视剧《那片花那片海》，在湖北省宜昌市热播。“我们坚信，有‘那片花’，宜昌的春天会更加灿烂；有‘那片海’，宜昌人民的生活会更加温馨！”借用电视剧名，湖北省委常委、宜昌市委书记周霁动情地说。

接到对口支援的通知后，福建省委省政府连夜部署，2月11日上午，首批158人支援宜昌医疗队即从福州出发，当天下午4时抵达宜昌。一周后，福建再次派出107人的医疗队支援宜昌。“要把‘精兵强将’选派到支援宜昌救治一线！”福建省委主要负责同志说。

福建省肿瘤医院重症医学科副主任叶勇，是众多“逆行者”中的一员。“整个夜班在病床之间穿梭，不断察看危重病人情况。回宾馆洗漱完毕已是凌晨4点了。接近中午时又接到紧急电话，马不停蹄赶到宜昌市中心人民医院参加病例讨论。”这是他“抗疫日记”中的一段话。从到达宜昌市第三人民医院那一刻起，他始终是行军打仗般的工作节奏。

在宜昌，福建医疗队累计救治住院患者425人，其中重症、危重症患者86人；截至3月9日，出院患者341人，危重症转轻症患者63人，到外院专家会诊危重症病例92例。据统计，宜昌市新冠肺炎患者治愈率从不到10%提升到62.62%，重症率则从15.18%下降到2.9%，目前做到了出院“零回头”，全体队员“零感染”。

如今，福建医疗队在宜昌以远程会诊系统为平台，连通国家卫健委专家网、福建省新冠肺炎远程指导中心和宜昌市13个县（市、区）定点收治医院，成立了以呼吸、危重症为主的27人专家团队以及中医治疗组。后方爱心也在不断汇聚。截至3月6日，医疗队及宜昌市共收到来自福建的爱心捐款1658万元，收到福建省调拨及社会捐赠医疗防控和生活物资价值1760万元。

2月22日，正月二十九，是福建传统民俗节日“拗九节”，福建医疗队的护士们为宜昌市第三人民医院的患者送去了浓香甜糯的八宝粥。“吃了‘拗九粥’，咱们这一年都平平安安……”在重症监护病房，医疗队护理管理组副组长张巧仙，一边给重症患者喂粥，一边安慰鼓励。

3月3日，周霁为福建医疗队送来湖北省委省政府的慰问信，并代表宜昌表达深深的谢意：“大家展示了医者仁心、敬佑生命的职业操守，全力以赴帮助我们救治患者、守护生命、处置疫情，宜昌与福建人民的情谊一定会更加深厚。”

累并感动着，夜深人静时，队员们时常会想起出征时的温情一刻：2月11日，在福建医疗队赴宜昌的包机上，宜昌籍厦航空姐高锦花含泪播报：“我是宜昌人，我想代表家乡父老，跟各位最美‘逆行者’说一句，谢谢你们！待春暖花开后，疫情结束时，我们再来接大家回家！”

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 06 版）