真情付出 合力相助（对口支援 19省份在行动）

从沂蒙老区赶到大别山，孙宪洁只用了一天时间。作为山东中医药大学第二附属医院主管护师，除夕夜还在山东临沂老家的她，正月初一夜晚就作为山东首批支援湖北医疗队的一员到达湖北黄冈市区。医疗队143名队员迅速集结，赶赴抗疫一线。

以此为起点，山东举全省之力支援湖北疫情防控。一个多月来，山东先后派出12批1794人的医疗队支援湖北，截至3月4日，累计发往湖北等地各类口罩3005万只，防护服57.72万套，防护面罩50万只、隔离眼罩（护目镜）13万个、消毒杀菌用品3120吨，捐赠蔬菜3520.5吨、鸡蛋47.6万枚、水果222.3吨。

鲁鄂心手相连，共渡难关。2月9日，接到对口支援黄冈的通知后，山东省委和省政府第一时间制定《山东省对口支援湖北省黄冈市新型冠状病毒肺炎防治工作方案》，2月10日成立对口支援黄冈市疫情防控前方指挥部。

山东科学调配医学专家、医护人员、医疗资源，组建高水平支援湖北医疗队。同时，还开通了远程会诊系统，利用山东“云ICU”系统，协助指导黄冈市定点医院实施重症、危重症患者医疗救治工作。

在黄冈大别山区域医疗中心，山东医疗队和黄冈当地医护人员一起，仅用不到30个小时，就开辟出100张床位的隔离病房。孙宪洁说，刚到时，她和另外一名同事要负责病区近40名患者吸氧、翻身、吸痰等，有时不吃不喝不上厕所，一天工作11个小时，常常累得不想动。

“一名叫李士涛的同事，在夜班的短短时间内，就把41名患者的病史、病情、检查、化验，下一步该做的检查和治疗，整理得清清楚楚。”孙宪洁说，医护人员的真情付出，也增进了医患之间、鲁鄂人民之间的感情，很多康复患者在出院时都对山东的支援深情点赞。

此外，山东省商务部门主动与湖北省商务部门联系，建立湖北重点蔬菜流通企业名录库，加强对寿光、兰陵等山东主要蔬菜产区的调度。青岛西海岸新区长江路街道更是主动联系黄冈市赤壁街道汉川门社区，紧急调拨医用防护服180套、医用手套200副、医用鞋套200双、医用口罩600只、消毒片22.5万片等，用以支援汉川门社区。山东的企业、百姓也都自发行动起来，支援湖北，驰援黄冈。

目前，山东已向黄冈捐赠资金5.32亿元。其中，支援大别山区域医疗中心疫情防控，捐赠3200万元；支援黄冈市区和5个县市建设100张ICU病房床位，购置5辆负压救护车，捐赠1亿元；帮助黄冈建设专门医院和疾控中心安全防护二级实验室等项目，捐赠4亿元。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 06 版）