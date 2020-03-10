岁末年初，一场疫情肆虐中华大地。交通管控、工厂延迟复工、学校延期开学，白衣天使前仆后继奔赴抗疫前线，基层党员干部深入社区村庄开启最严防控，广大人民听从号召开启“宅”家生活……丰台区卢沟桥乡遵照上级的部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。

在这场战役中，我们看到了担当。全乡党员干部发挥“一名党员就是一面旗帜，一个党支部就是一个堡垒”的担当精神，以扎实举措做好疫情防控各项工作。地毯式排查，第一时间摸清辖区人员流动情况，为疫情防控织密“防护网”；24小时值守，对进出小区、市场、商场人员进行体温测评和身份登记，为疫情防控拧紧“安全阀”；电话问询问访，时刻关注隔离人群动态，为疫情防控拉好“保险丝”。

在这场战役中，我们看到了奉献。疫情就是命令，防控就是责任。为了守护更多的家，一线的党员干部们舍小家为大家，从年三十起就放弃假期，站立在疫情防控的第一线。一封封请战书、一个个不眠夜、一篇篇防疫日记，他们用无畏行动践行着初心与使命。大事难事看担当，危险时刻显本色。在这场没有硝烟的战场上，他们亮党徽、扬党旗，用使命和担当写就新时代的共产党员精神。

在这场战役中，我们看到了温暖。干群齐心，其利断金。春节在家的社区在职党员，毅然站到了小区值守的第一线；热心的市民朋友，纷纷送来自家囤积的消毒液、外科口罩与暖宝宝；退休在家的老党员老职工，再三请命加入防疫最前线。党员守护群众，群众呵护党员，这样的温暖，更让我们坚定了战胜疫情的决心。

万众一心加油干，越是艰险越向前。干部群众奋战在防疫一线，用忙碌的身影书写刚毅和坚定，用负责的态度守卫居民的健康，用实干的决心期盼胜利的钟响。向所有奋战在一线的卢沟桥乡人致敬！

当前疫情防控仍处于关键时期，战役仍在继续。我们坚信，在所有人的共同努力下，我们一定能够打赢这场疫情防控阻击战。