温柔关爱，呵护最坚强的你

“三·八”国际妇女节之际，在全国妇联号召和组织下，国药集团及所属中国医疗器械有限公司、奥美医疗联合中国妇女发展基金会、湖北省妇联，将承载满满关爱与支持的15000个装有医用外科口罩、女性生理用品、消毒卫生湿巾等物资的“女性医护关爱包”运抵武汉，捐赠给湖北省各市州支援疫情地区医疗队的女性医护人员，解决她们的实际困难。

疫情发生以来，武汉及各地支援医疗队迅速集结，其中女性医护人员占到一半以上。她们按下母亲、妻子、女儿的“暂停键”，勇敢逆行投身抗击疫情的最前线，全力践行医护人员的使命与担当。

特殊时期，由于湖北疫情地区部分商超歇业，网购渠道的配送也受到一定影响，女性医护人员急需解决女性生理卫生用品紧缺带来的种种不便甚至痛苦。这些冲锋陷阵的巾帼英雄，更需要温暖的关爱！

“女性医护关爱包”发往湖北疫情地区

作为疫情防控物资保供、保产重点企业，国药集团及所属国药器械、奥美医疗，在了解到武汉地区女性医护人员面临的实际困难后，积极响应全国妇联号召，迅速行动，在“三·八”国际妇女节之际，联合中国妇基会、湖北省妇联，针对抗疫一线的生产生活特点，紧急募集灭菌纯棉安睡裤、医用外科口罩等物资，捐赠给湖北省各市州支援疫情地区医疗队的女性医护人员，解决她们的实际困难。

“女性医护关爱包”运抵湖北疫情地区

3月5日，15000万件“女性医护关爱包”运抵湖北。国药集团相关负责人表示，在疫情防控的关键时刻，广大女性医护人员临危不惧、迎难而上，她们不只是‘半边天’，更是最可靠的中坚，在“三·八”节这个属于女性的特殊节日到来之际，我们以实际行动为广大女性医护人员献上一份关爱与呵护，为她们鼓励加油，陪她们安心战斗，夺取疫情防控的最终胜利！

3月8日，正在武汉疫情防控一线工作的国药集团领导慰问内蒙古援鄂医疗队工作人员