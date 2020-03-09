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国家卫健委：

违规发放“抗‘疫’补贴”将依法依规严肃处理

2020年03月09日12:05 来源：北京日报

昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，针对最近陕西安康中心医院违规发放临时补贴事件，国家卫生健康委人事司副司长段勇表示，已进一步明确一线医务人员临时补贴发放范围，对于违规发放、虚报冒领的，将依法依规严肃处理。

段勇表示，最近，陕西安康中心医院违规发放临时性工作补助，国家卫健委已责成陕西卫生健康委迅速查明情况，严肃问责、追责。陕西省已调查核实了相关情况，对相关人员进行了处理，处理结果已上报国家卫健委。

国家卫健委正会同人社部、财政部，对相关政策进一步完善。明确一线医务人员的范围，以是否直接接触疑似患者、确诊患者为依据；以实际参加现场处置、患者救助的工作情况为依据。临时性工作补贴标准，根据一线医务人员承受风险的不同，分为两档。此外，国家卫健委将严格执行政策中的审核监督，严格登记审核公示等相关程序，加大监督力度，对于违规发放、虚报冒领的，要依法依规严肃处理。段勇表示，一定要把党中央、国务院对医务人员保护关心爱护的政策真真切切落实到一线医务人员的身上。（记者 刘欢 任敏）

(责编：李轶群、许晓华)


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