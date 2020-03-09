学生上网课费眼？近视防控专家瞿佳支招科学用眼

为助力疫情防控，“人民好医生”客户端特别推出“同舟战‘疫’诺守光明”系列访谈节目。2月28日，温州医科大学眼视光医院集团总院长、教育部全国儿童青少年近视综合防控专家宣讲团团长瞿佳教授开展线上讲座，通过网络直播的形式为大家讲解“疫情之下的网课挑战——如何科学用眼防控近视”。

针对目前我国中小学生“停课不停学”，在家上网课的情况，瞿佳表示，在使用手机、电脑等电子产品上网课的同时，各位家长和孩子更应注重眼健康和防控近视。有条件的情况下，尽可能选择大屏幕的电子产品来上课，这样可以放远以增加观看距离，保护视力。观看时还应注意环境光亮，避免在太阳光直射下或较暗的环境下使用电子产品。小学生每天上网课时间最好不要超过2.5小时，中学生甚至大学生不要超过4-5个小时。

在用眼习惯方面，瞿佳提出一定要做到“三个20”，即用眼20分钟，要远眺20英尺（约6米）远处20秒；另外，还要掌握“一尺一拳一寸”原则，做作业看书时眼睛离桌面一尺，胸口离桌子要隔开一拳，握笔手指到笔尖要有一寸。对于北方地区，如果室内比较干燥可以适当增加湿度，防止泪水蒸发过快导致眼睛干燥、产生酸、胀、痛等症状。同时使用电子产品时，屏幕要稍微向下倾斜约10厘米，眼睛应处于向下俯视15度的角度，这样可以使得上眼睑覆盖眼睛的面积更大一些，以减缓眼疲劳。如果感觉眼睛疲劳，可以用热毛巾敷眼睛，还可以使用不加防腐剂的人工泪液来缓解眼疲劳。

瞿佳建议家长在居室内可以选择2.5米的视力表来检测孩子视力状况。在家里也可以引导孩子做一些适当运动，建议在有阳光的时候，可以在院子里、阳台上或窗边做一些阳光下的活动，这样也一定初度达到延缓近视发生发展的效果。

对于家长如何知道孩子是否有近视的征兆，瞿佳指出，如果孩子近段时间看远处的东西模糊，或者看东西经常眯眼，经常歪头看，以及拿手揉眼睛，这些都可能是发生近视初期的征兆。家长一定要重视，积极引导孩子养成良好的用眼习惯，尽可能减少近距离用眼的时间，做眼保健操，近期尤其关键是控制孩子使用电子产品时长，合理休息。如果孩子盯着屏幕久了眼睛累，切忌不要用手揉眼睛，特别是疫情流行期间，一定要勤洗手。

很多家长都有这样的疑问：“孩子眼睛红了，痒了，怀疑是不是病毒进入了眼睛？”对此，瞿佳表示，其实眼睛红、痒等症状是经常发生的，一般情况下不代表感染病毒，如果是非持续性，休息一下就缓解的情况就不用过分担心。但注意如还伴有其他新冠病毒感染的全身疑似症状，家长就一定要提高警惕，及时带孩子前往定点医院就诊。

对于市面上一些夸大近视预防及治疗效果的现象，瞿佳表示，目前尚没有能够有效治愈近视的方法。虽然有些患者通过屈光手术等措施矫正了近视，但这并不代表近视已经治好了，本质上还是属于近视人群。合理用眼，注重眼健康的保护才是预防近视发生发展的有效手段。