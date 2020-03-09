“真是太感谢咱工作队了，要不是你们帮忙，俺这辣椒就烂到家里了！”今年62岁的单忠林手捧着驻村帮扶工作队送来的2000元钱，老泪纵横。

单忠林是黑龙江省龙江县黑岗乡三家子村建档立卡贫困户，2019年在驻村帮扶工作队的帮助下，利用自家小菜园种植1.4亩红辣椒，晾晒后收获400多斤干辣椒。老单嫌当时市场价低没舍得卖，打算春节后卖个好价钱。没想到，春节过后，一场突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了他的计划，丰收的红辣椒成了他的“心病”，每天看在眼里，愁在心里。

3月3日，三家子村帮扶工作队来到了单忠林家排查走访。他及时向工作队长钟常鸣反映了心中的苦闷。钟常鸣不假思索：“老单，放心，你的事就是我们的事，你的辣椒，我们帮你卖。”

回到村里，钟常鸣和队员们思来想去，终于想出个办法。当天晚上，一条名为《疫情无情人有情，买点辣椒行不行》的消息在钟常鸣和帮扶工作队队员们的朋友圈里炸开了锅——“黑岗乡三家子村单大哥家的红辣椒滞销至今，望各界爱心人士伸出援手，帮助贫困户摆脱困境。小辣椒10元一斤，龙江县内可送货上门。”

这条消息迅速被各帮扶工作队、乡干部和村干部转发，大家纷纷“以购代捐”方式，为单大哥的小辣椒找到了销路。随后，钟常鸣和队员们又成了“送货郎”，附近几个乡镇，方圆几十公里，他们开着私家车，送货上门，兑现承诺。短短两天时间，销售出200斤红辣椒，钟常鸣把2000元现金送到了单忠林的手中。

“抗疫不松劲儿，战贫不停步，贫困户家的小事，就是我们的大事；贫困户的心病，就是我们的心事。”钟常鸣说着，又和队员们奔向了扶贫“战场”。（记者梁冬）