各级妇联组织通过暖心服务助力 女医务工作者心无旁骛投入抗疫斗争

国务院联防联控机制3月8日召开新闻发布会，介绍关心关爱疫情防控一线人员有关情况。

在发布会上，“今天是‘三八’国际妇女节，全国妇联作了什么专门的安排？”“关心关爱医护人员，各级妇联组织都有什么举措？”“参与复工复产，各级妇联组织都做了什么？”“是否表彰一线抗疫女医护人员？”面对记者这些关心关注的问题，全国妇联宣传部部长刘亚玫、权益部副部长李岳阳一一进行回答介绍。

刘亚玫回答记者提问时表示，向奋战在疫情防控第一线的姐妹们致以崇高敬意，各级妇联组织正通过实实在在的暖心服务，尽最大可能、尽最大努力，助力白衣天使们心无旁骛投入到抗疫斗争中去。

倡议广大妇女争做最美巾帼奋斗者

刘亚玫表示，特别想向此时此刻坚守在各个岗位上的广大妇女姐妹们，向奋战在疫情防控第一线的姐妹们致以崇高的敬意，道一声：大家辛苦了！

“今天是‘三八’国际妇女节，但是今年妇女节特别不一样，因为对疫情防控工作的共同关注，我们大家的心连得更紧了。”刘亚玫说，上午习近平总书记向奋战在疫情防控第一线的女医务工作者和各条战线的广大妇女同胞表示诚挚慰问，向全国各族各界妇女致以节日问候。习近平总书记充分肯定了广大妇女在疫情防控斗争中的重要贡献，饱含深情，也充满期许，更给予厚望。

刘亚玫介绍，为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，今天全国妇联向全国广大妇女姐妹发出倡议，号召姐妹们在各自岗位上争做最美巾帼奋斗者，对社会有责任，对家庭有贡献，这就是贯彻落实总书记重要指示精神的最好的实际行动。

各级妇联组织行动起来 呵护好抗疫一线医务人员家庭

“为免除一线医务人员后顾之忧，全国妇联发挥组织优势，组织动员各地妇联行动起来，为医务人员家庭提供贴心服务。”刘亚玫说，广大医务人员是人民健康的守护者，在抗疫斗争中，他们为大家舍小家。我们有责任、有义务来呵护好他们的小家。

刘亚玫介绍，目前各省区市妇联都已经发动起来，有的省积极开展“您家的菜我来送、您家的活儿我来干”行动；有的省给奔赴湖北一线的医务人员家庭送去暖心包、暖心菜、暖心课、暖心话；有的省提供“四无忧”服务，把新鲜蔬菜送到家，让他们食无忧；把心理疏导送到家，让他们心无忧；把家庭教育送到家，让他们子无忧；把家政服务送到家，让他们劳无忧；有的省考虑到湖北天气特点，衣服不容易干，专门筹集了紫外线消毒干衣盒等实用物品，特别贴心。

全国妇联还特别关注一线医务人员。1月30日，全国妇联专门发出慰问信，慰问关心一线女医务人员。同时，动员社会力量紧急筹措2.1亿元物资和资金驰援一线。

此外，“我们特别关注到女医务人员所急所需，紧急筹集卫生巾、安全裤等生理卫生用品送到她们手上，协调推动把女性生理卫生用品纳入防疫保障用品清单，解决实际困难。”

“我们通过这些贴心服务，就是希望她们在救死扶伤的同时也呵护好自己的健康。我们的白衣天使不能受伤。”刘亚玫说，各级妇联通过实实在在的暖心服务，尽最大可能、尽最大努力，助力白衣天使们心无旁骛投入到抗疫斗争中。

妇联维权热线增设心理服务功能 服务广大妇女特别是女医务人员及其家庭缓解压力

针对奋战在一线的广大女性工作者心理压力比较大的问题，李岳阳表示，疫情发生后，全国妇联了解到一些妇女因为疫情出现焦虑、恐慌等不良情绪。同时，妇联组织也注意到，一线奋战的医务人员、社区工作人员等，由于工作强度和压力都很大，也亟须心理疏导。因此，全国妇联提出要在已有的12338维权热线中再增设心理服务功能。各地妇联充分发挥资源优势，与专业机构合作，邀请心理咨询师来接听热线。针对一线抗疫人员，有的地方妇联还组织专家到医院或社区做心理危机干预的团体辅导。

李岳阳介绍，全国妇联在地方热线运行一段时间的基础上，梳理了热线接听中常见的53个心理咨询问题，编写了电子书——《新冠肺炎疫情防控期间妇女儿童、医务人员婚姻家庭心理咨询问答》，发给各地12338热线和各级妇联，其中有12个问题是专门针对医务人员及其家庭的。

发挥妇联组织优势帮助支持妇女生产和就业

在帮助妇女参与复工复产方面，李岳阳介绍，在统筹抗击疫情和经济社会发展中，全国妇联号召各级妇联在党委领导下，发挥组织优势和妇女半边天作用助力复工复产。通过网上培训、网络销售和网上招聘，动员生产等措施帮助支持妇女生产和就业。

李岳阳说，全国妇联围绕农业生产，为农村妇女推出种植、养殖、加工、销售、手工、家政等400多个网络课堂；妇联组织动员一些网红帮农民销售因疫情受到影响的农产品，有的地方妇联干部还亲自当网红帮助带货，比如杭州市妇联在电商平台开设公益直播间帮助农民卖货，半个小时就销售了5万斤椪柑。另外，针对城镇妇女，一些地方妇联联合当地人社部门在网上举办招聘会，一方面帮助妇女就业，同时也帮助企业招人。全国妇联还通过表彰先进，带动更多女企业家一起参与防护用品生产，为抗击疫情做出贡献。

发动巾帼志愿者织密联防联控、群防群治社区网络

刘亚玫在回答记者提问时还分享了巾帼志愿者的故事。她表示，各级妇联组织千千万万个巾帼志愿者活跃在社区楼宇门栋、活跃在每一个角落，织密了联防联控、群防群治的社区网络。

目前，全国有将近2400万注册巾帼志愿者，全国妇联非常重视发挥志愿者队伍作用并发出倡议：行动起来，当好疫情防控和家庭健康的指导员、宣传员、监督员，在社区联防联控、在邻里守护相助、在守住社区门和家门中发挥特殊作用。

目前，在各级社区党组织统一领导下，基层妇联干部下沉到社区，和广大巾帼志愿者一道深入到城乡社区去排查、值班守哨、护村护院，深入到大街小巷发口罩、发放宣传单传播防护知识，特别是一些具有专业技能的志愿者发挥所长，为群众提供专业服务。

比如志愿者通过网课进行特殊时期的特别家教，受到家长欢迎。刘亚玫介绍，很多课程都是由巾帼志愿者提供，她们运用专业所长指导父母带着孩子在家里学起来、做起来、动起来、写起来，让他们宅在家里不枯燥，能够养成好习惯、好品行，特别是养成文明健康的生活习惯，传承好家风。

“透过千千万万个志愿者的凡人小事，我们看到的就是邻里守望相助这个传统美德在弘扬，看到的是小家大爱，看到的是家国情怀在我们中国人身上流淌。这也是我们一直在倡导、一直在弘扬，也将一直坚守下去的巾帼志愿精神。”刘亚玫说。

将持续表彰抗疫一线女医务人员

对于记者关于表彰抗疫一线女医务人员的问题，刘亚玫介绍，疫情发生以来，全国妇联已追授徐辉等三名牺牲在抗疫一线的女性全国三八红旗手称号。3月7日，全国妇联联合相关部门发布了首批“抗疫巾帼英雄谱”，推出了夏思思等20位抗疫一线女医务人员，今后还将陆续发布；同时，将评选表彰500名抗疫一线优秀女医务人员、300名其他战线抗疫优秀女性，授予她们全国三八红旗手称号，评选表彰200个全国三八红旗集体。全国妇联还将联合腾讯公益慈善基金会，为本次获评的全国三八红旗手、入选抗疫巾帼英雄谱的优秀女性提供慰问金。（记者 耿兴敏）