瞧！这股感人肺腑的“侨力量”

中国武汉，雷神山医院，一台台负压救护车鱼贯而入，送来急需救治的患者。8000多公里之外，澳大利亚悉尼，澳柯赛责任有限公司总经理艾琳一遍遍播放着这段航拍视频，泪水在眼眶打转。

这些救护车里安装的核心零配件——氧气汇流排系统，不少产自艾琳设在广西的医疗器械生产公司。腊月二十九接令，正月初二召回员工，正月初四全面开工……“当救护车上的每一位患者插上氧气鼻管或罩上氧气面罩，背后都有我们的一份爱。”艾琳说。过去一个多月，艾琳的公司已向全国各大救护车生产企业交付3000余台救护车氧气系统配件。

新冠肺炎疫情发生以来，华侨华人将生物钟调到“北京时间”，送祝福，捐物资；侨企侨商在车间摁下“加速键”，赶生产，忙发货。驰援武汉！驰援中国！源源不断的“侨力量”从五洲四海汇聚华夏大地。

“我们随时出战！”

“出钱出力，出啥都行，只要能使上力，我们随时出战。”这是浙江亚厦装饰股份有限公司董事长丁泽成给员工下的一条“军令”。从大年初一至今，这名“85后”侨商几乎一日未休，带着员工“南征北战”——

1月31日晚，建设中的武汉雷神山医院求助，紧缺1万平方米装饰材料，公司连夜调度采购，仅3小时全部落实；西安“小汤山”项目开建，近4000平方米隔离病房的装饰施工迫在眉睫，近200名施工员通宵达旦抢工，3天之内交付；浙江绍兴防疫隔离安置区需完成近700套整体卫浴装饰施工，10天后如期完工……丁泽成说，拼出这些“战绩”，靠的是一腔热血、一颗爱国心、一份使命感。

疫情如火，刻不容缓。支援前线，分秒必争。在抗击疫情的战场上，海内外众多侨企侨商，均开启了“加速度”——

500多名工人，10多条生产线，24小时人休机不休……20多天来，浙江泰普森控股集团的生产车间彻夜灯火通明。

“国家有需，责无旁贷，必须顶上去！”侨商杨宝庆是这家公司的董事长。从2月中旬接到紧急转产医用一次性防护服的任务后，他就把家“搬”进了公司。

随着疫情暴发，作为生产户外产品的侨企，泰普森曾第一时间调集库存，向防疫一线连续捐赠帐篷、行军床、睡袋等防疫物资30多次，仅帐篷就捐了4500多件。而今，再次临危受命，杨宝庆把马力开到最大：用2天形成3000件规模的试生产；用9天生产出10万件防护服。“不可能完成”的任务，杨宝庆硬是完成了！

疫情发生以来，像这样忙到“飞起”的侨企侨商不胜枚举。

为了与病毒赛跑，一家湖南侨企在极短时间内研发出精准、快速、简便、高通量的新冠病毒核酸检测试剂盒，为各地防疫一线供货近400万人份；为了跟疫情抢时间，一家新加坡侨企组织员工坚持全天候生产，为抗疫前线提供必不可少的次氯酸钠消毒液；为了尽力保障防疫需要，一名新西兰侨商不仅让设在福建厦门的口罩生产公司从大年初一下午就正式复工，还在宁德紧急筹建一条日产15万个民用口罩的新生产线……

复工复产，有条不紊；装货发货，紧锣密鼓。海内外侨企侨商为构筑抗击病魔的“堡垒”添砖加瓦，为防控疫情的前线输送“弹药”。这股使不完的干劲从何而来？他们答得响亮：“故土召唤，我怎能不担当？！”

“武汉，会好的！”

“挑战是你的呼吸，决心是你的命运，当大难来临的时候，祖国是你全部的拥有！”疫情发生以来，一首名为《出征、出征》的歌曲“刷屏”网络，戳中无数人的“泪点”，更点燃无数人的斗志——

一名浙江的“白衣战士”在奔赴武汉疫情一线前，将这首歌连着唱了3遍。

一名60多岁的香港同胞听完歌后，按捺不住激动之情：“我也想出征武汉，参与抗击疫情的战斗！”

一名外国民众在网上留言：“虽然听不太懂中文，但我能感受到这首歌在鼓励中国人民战胜疫情。”

这段唱进人们心坎里的旋律，出自卢森堡侨胞朱培华之手。创作这首《出征、出征》，他用了3天时间。3天里，朱培华几乎没合过眼，流了许多次泪。“白衣战士”的逆行身影一次次浮现在他眼前，幻化成笔下一串串激扬的乐符。

面对疫情，信心是一剂长效疫苗。越到战“疫”的关键时期，越不能泄了劲。一个多月来，世界各地的华侨华人将爱谱成歌，将情写成诗，将殷殷祝福录成封封“有声家书”，为千里之外的手足注入战胜疫情的满满正能量。

在挪威，七旬侨胞马列与同乡竹学铮把乡思写进诗篇，想“摘下异域的祥云，把心中最圣洁的祈祷，寄回遥远东方”，愿“天佑吾中华盛世平安！地佐吾故乡渡过劫波！”

在西班牙，华人女中音歌唱家胡茜谱写歌曲《春暖花开时》，致敬英雄，憧憬春天：“星星在闪烁，将黎明前的黑暗划破，白衣天使是黑夜不灭的灯……”

在韩国，几名中国留学生携手国内同伴创作沙画视频《武汉，我等你》，将暖心鼓励倾注于笔笔沙痕之中：“武汉，你并不孤独。有一群人正风雨兼程，坚守在你的身后。”

在澳大利亚，一群天真可爱的“华二代”在父母的陪伴下，涂抹绚烂色彩，画下樱花相伴黄鹤楼的美景，并用稚嫩的笔触在画旁写下一行中文：“武汉，会好的！”

还有许多华侨华人，在法国巴黎的埃菲尔铁塔前，在奥地利维也纳的施特劳斯金色雕像旁，在南非约翰内斯堡的曼德勒广场，在世界各个角落，录下加油鼓劲的视频。“武汉加油！中国加油！”带着乡音的声声呐喊，飞越万水千山，落进故乡亲人的心坎里，激荡出战“疫”必胜的无穷信心。

“好一群中华儿女！”

“请带着我们的爱，飞去武汉吧！”几天前，艾琳在微信朋友圈发布了一段小视频：一架货物包机正在跑道上缓缓滑行，许多华侨华人遥遥挥手，眼中满是关切。

在这架悉尼直飞武汉的飞机上，装载着澳大利亚多地侨团筹集的一批医疗防疫物资。其中，有10个托盘的专业医疗器械，是由艾琳经营的澳柯赛责任有限公司及其合作商共同捐赠的。

一家医疗器械公司的负责人急切地问：“你看，我能为你们做些什么？我可以捐赠10台制氧机。”另一家企业的负责人直接把她领到仓库，指着摆满医用呼吸耗材的货架，画了一个大圈：“这些，我都给你，快送去中国救人。”

在艾琳的发起倡议下，5家麻醉、呼吸、制氧、急救领域的澳大利亚医疗器械企业与一家本地连锁企业联手，为湖北多地医院准备了满满当当的“爱心邮包”。“在澳华侨华人协力组织包机，用心护送物资，将这份爱心最终顺利送抵中国。”艾琳说。

一个多月来，中国人民几乎每天都被来自全球的同胞之爱紧紧包裹。尤其是在疫情暴发之初，各国华侨华人想尽办法、拼尽全力，筹集各类防疫医疗物资，寄往处于疫情中心的武汉，寄往中国每一个需要帮助的城市。

许多侨胞的肺腑之言，我们至今念起，依旧忍不住哽咽。

博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌说，最初听闻中国有的医院医疗物资只够坚持几天，难过得哭了一鼻子。“一辈子心里没有这样着急过！”

有那么20多天，俄罗斯浙江商会会长邓惠燕几乎每天都得打好几通越洋电话。问她为什么这么拼，她嗓音沙哑地回答：“身在异乡无异客，心中有国才有家！”

“祖国困难的时候，大家都在往前冲。我们不上，谁上？”澳中商业峰会主席杨东东说，就是这股念头支撑着自己，连续多日，协调各方，忙到深夜。

在目睹数千名华侨华人一呼即应、为支援中国抗疫各尽其力后，美国硅谷一家科技企业的创始人张亮感叹，心底的自豪感从未如此强烈。“我看到了我们这个民族的希望！”

不久之前，几名身在美国的年轻侨胞，在为武汉火神山医院凑钱购买一批防疫物资后，在捐赠者一栏内留下4个字：中华儿女。许多网友为他们点赞：“好一个中华儿女！好一群中华儿女！”

血浓于水，没有什么比亲情更加可贵。“桑梓有难，吾辈有责。”海内外中华儿女同命运、共担当！