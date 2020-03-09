医疗物资促产保供：中国答卷漂亮

近段时间，全国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。这是全国各族人民在中国共产党的坚强领导下，同舟共济、众志成城、科学防治、精准施策取得的重大胜利。

新冠肺炎疫情是新中国成立以来，传播速度最快、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，对国家应急动员和物资保障能力特别是医疗物资保障能力提出了严峻挑战。面对突发疫情，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组成立，工业和信息化部、国家卫生健康委等积极高效行动起来，迅速搭建起涵盖38种医疗设备以及200多家重点企业的数据库，通过组织企业生产、国内调用、社会捐赠以及国际采购等多种方式，多管齐下，为打赢疫情防控的医疗物资保障战奠定坚实的基础。

在近日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工业和信息化部和国家卫生健康委相关部门负责人就疫情防控重要医疗救治设备促产保供工作情况进行了详细介绍。

15小时海外调运16台“叶克膜”

无创呼吸机、高流量吸氧机、“叶克膜”（人工心肺机）等先进医疗设备是救治重症新冠肺炎患者的关键装备。为了满足疫情防控重点地区湖北省特别是武汉市的迫切需求，有关部门聚焦重症、统筹谋划，千方百计保障供应。

工信部装备工业一司司长罗俊杰以“叶克膜”保供应为例介绍说，根据新冠肺炎诊疗方案，对常规治疗不佳的重型、危重型的病例可采用“叶克膜”进行挽救治疗，湖北武汉对“叶克膜”需求不断增加，

中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组迅速行动，综合采取快速进口和从全国调集两个渠道全力支援湖北武汉。

进口方面，多个相关部门通力合作，仅用15个小时，就将16台“叶克膜”从德国法兰克福紧急运到了湖北武汉，为前方救治工作抢出了宝贵时间。国内调运方面，启动“叶克膜”紧急调用机制，一部分由国家卫健委协调紧急转运至武汉，一部分由援助湖北的医疗队直接携带到前方。截至3月4日，发往湖北的“叶克膜”总量达67台。

罗俊杰表示，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组密切跟踪设备的到位和使用情况，继续通过加强国际采购、国内调用等方式，共同做好设备保障工作。他透露说，下一步，有关方面计划从国外再购进一批“叶克膜”，进一步加强湖北武汉的救治能力。

10天下线244台负压救护车

疫情防控之初，大量的患者急需转运救治，当时，负压救护车成为了社会各界高度关注的首批重要装备。相关保障工作是如何开展的？目前，负压救护车供需矛盾得到缓解了吗？

对此，罗俊杰介绍说，根据国务院联防联控机制总体部署，医疗物资保障组第一时间组织国内主要生产企业，在春节期间就开始复工复产并加班加点赶工。工信部通过下达任务书等方式，组织上汽大通、江西江铃、北汽福田等一些企业开足马力生产。主要企业纷纷立下了军令状，克服工期紧、人手少、物料缺等困难，将原本30天的工期大大缩短。到2月5日，仅仅用10天就下线了244台负压救护车，紧急送往战“疫”一线。

截至目前，全国负压救护车日均产能已经超过100辆，重点企业已经累计生产将近2000辆。在这个过程中，确保湖北武汉的需要一直作为重中之重。在各方的努力下，总体来说，湖北省各个阶段的负压救护车的需求得到了比较好的满足。

2月5日前后，火神山医院、雷神山医院建成之时，当时就已经有20余辆负压救护车运抵待命。到2月15日，360辆负压救护车抵达武汉，为打赢“应收尽收”的攻坚战发挥了重要的保障作用。到3月3日晚上，各重点企业已经运抵湖北省的负压救护车达到690辆，覆盖了全省17个地市。

15万人份磷酸氯喹运抵湖北

在抗击疫情过程中，人们对新冠肺炎诊断试剂盒的研发和供应印象深刻。一方面，中国相关科研机构和企业适应防控需求，根据公布的新冠肺炎病毒基因序列，迅速投入检测试剂研发，短时间内取得成功。另一方面，检测试剂盒产能迅速提升，不仅能够满足国内疫情防控需要，并已经开始向国外提供援助，为国际新冠肺炎疫情防控作出贡献。

检测试剂盒保供应是药品供应整体保障工作的一个缩影，工信部消费品工业司副司长曹学军表示，工信部依托“国家重点医疗物资保障调度平台”，对30种重点药品和70余种中药饮片的生产、销售和库存等情况开展每日的动态监测，从监测情况看，α-干扰素、激素类药物、检测试剂盒等重点品种，能够满足武汉湖北一线的需求。中成药中药饮片的生产比较正常，库存也相对充足。春节以来，相关部门积极协调原料药和制剂企业复工复产，解决企业复工复产中的人员出行、原料货源和交通运输等实际困难，目前6家企业恢复了磷酸氯喹的生产，市场的供应比较充分，现在已经运抵湖北的磷酸氯喹有15万人份，阿比多尔的生产也已经恢复正常，能够满足临床使用需要。

下一步，有关方面继续结合湖北省以及其他省份提出的使用需求，将积极做好各类防疫药物的供需对接，并密切关注有关专家提出的特效治疗药物的研究进展，做好生产的衔接。

每日25万件防护服保障湖北

疫情初期，防护服供应不足是制约防控的一大核心矛盾。面对挑战，工信部迅速行动起来，帮助企业解决制约产能的环节。

据罗俊杰介绍说，医用防护服压条机一时成为防护服生产的“卡脖子”问题。对此，相关企业一把手亲自抓，调配管理。比如，国机集团、兵器装备集团、中船集团等响应号召，迅速发挥自身优势，新研制生产压条机，短短半个月时间，生产了约360台。截至3月3日，新增压条机达到1200台。通过各种渠道，医用防护服生产企业压条机的保有量达到4300台，能为防护服生产企业提供大概60万件的生产能力，已阶段性地满足医用防护服生产的需要。

曹学军表示，防护服的供应已经由十分紧缺转为能够满足需求。每日协调保障湖北地区防护服的数量达到了25万件，已经连续十几天超出湖北省的需求。

目前，疫情防控仍处于吃劲阶段，防护服生产供应仍不能放松。曹学军说，下一步，在充分保障湖北地区需求的同时，更好兼顾其他地区需要，引导企业注重疫情形势变化，增强生产柔性。目前，疫情在全球多个国家出现，部分地区疫情在加剧，防护物资也出现了紧缺的情况。中国是防护服生产大国，鼓励国内防护服的生产企业积极对接国外需求，按相应标准规范生产出口，为全球共同抗击疫情做出贡献。