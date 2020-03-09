海外华媒为战“疫”加油！

新冠肺炎疫情牵动着世界各国人民的心。在这场全人类与病毒的斗争中，有一支特殊的队伍，他们是分布在世界各个国家和地区的海外华文媒体工作者。在纷繁复杂的国际舆论场中，华媒人紧握手中的笔和镜头，发出响亮的声音，为中国加油，为世界加油！

稳信心——

“及时准确传递疫情信息”

打开最近几期的澳大利亚《新市场报》，头版“总编辑题记”一栏刊登的小短文格外振奋人心。“全民团结抗‘疫’，彰显中国制度的优越。”“澳大利亚华侨华人慷慨解囊，向武汉等地捐款捐物，充分显示了海外侨胞与祖（籍）国的血脉亲情……”作为撰稿人，该报总编辑任传功告诉记者，“希望通过这些文章，向在澳侨胞传递中国战‘疫’必胜的坚定信心。”

身兼澳华电视传媒董事长，任传功最近格外忙碌。“我们的新闻网站每天第一时间转载国内疫情数据，让更多人及时了解疫情最新形势。同时，我们还刊登转载了多篇有关中国政府多举措防控疫情、在澳侨胞向国内捐赠物资、澳政府官员积极评价华人社区防疫努力等主题的报道，传递战‘疫’正能量。”

“春节后，旗下所有的媒体平台都成了我们战‘疫’的阵地。”非洲华文传媒集团董事长南庚戌向记者介绍。针对疫情报道，南庚戌充分发挥新闻团队布局广、语种多的优势，将遍布非洲多国的分支机构、通讯站及多语种报纸、杂志、广播电台、电视台等动员起来。“疫情就是命令，所有同事24小时严阵以待。编辑群里，几乎每分钟都有新消息。”

“我们注重根据疫情形势及时设置新的议题。”南庚戌说，“非洲地区医疗卫生条件相对较差。随着中国国内疫情防控工作取得阶段性成效，中国经验备受瞩目。我们在报道中更注重结合非洲实际情况，介绍可供借鉴的防疫知识。”

亚太通讯社社长刘继明被很多画面感动着：84岁的钟南山院士在高铁上眯眼打盹；世界各地的华侨华人争先恐后援助鄂汉；一个又一个“逆行者”请缨奋战在抗疫一线……作为出身音乐科班的华媒人，刘继明心中涌动着一股创作的激情。他马上开始谱曲，并联系了自己的老搭档刘恩汛作词。

特殊时期，没有乐手、录音师、混音师、摄影师、灯光师，请不到演唱的歌手，更谈不上专业的视频剪辑和特效。刘继明一头扎进音乐工作室和录音棚，一干就是5天，一切都靠自己动手。很快，一首名为《华夏赤子》的歌曲诞生了。“赤子有梦中华无恙，龙的传人铭记多难兴邦……”刘继明唱出了海外侨胞对祖（籍）国的赤子之情。“这首歌在60多个国家和地区的近150家媒体平台上传播，希望借歌声为武汉加油，为中国加油，为中华儿女鼓劲！”刘继明说。

反歧视——

“呼吁携手防控疫情”

面对病毒这一全人类共同的挑战，世界各国理应携手并肩，同心战“疫”。然而，个别国家出现了针对华人群体、甚至亚裔群体的歧视言论和现象。身处海外，不少华媒人第一时间挺身而出，以笔和镜头为武器，主动发声。

前不久，丹麦《日德兰邮报》借疫情刊登“辱华”漫画，引发广泛批评。《北欧时报》社长何儒马上行动起来。“中国驻丹麦大使及当地华侨华人纷纷表达抗议，我们在报纸上刊登了相关消息，要求丹麦媒体赔礼道歉。”何儒说。

“所谓的‘言论自由’不能突破道德边界，不能越过文明社会的底线。”何儒表示，疫情当前，海外华媒人要发挥自身优势，以事实发声，保证新闻的真实性、严谨性，与虚假新闻作斗争，呼吁各国人民团结起来，攻坚克难。

在加拿大中华新闻社社长常建国看来，新闻媒体要树立公信力，澄清谣言，这是职责所在。“在报道国内疫情形势时，我们尤其注重转载官方数据，避免误判或造成恐慌。”

“部分西方媒体戴着有色眼镜看中国，抛出一些极端言论。但邪不压正，华媒要积极扩大海外主流社会支持中国的声音，这是对谣言最好的反击。”常建国说，“我们刊登了许多西方学者对中国抗疫举措、中国经济形势的积极评价，驳斥一些不实言论。”

受疫情影响，加拿大部分中餐馆和华人经营的超市生意受到打击。近段时间，加拿大一些政府官员和国会议员多次走访华人社区，到餐馆就餐，去超市购物，表达对加拿大华侨华人的支持。常建国敏锐地意识到，这是一个很好的新闻点。“我们及时跟踪报道，并采访了一些官员和议员，把他们支持中国抗疫、支持在加华人走出困境的声音传播出去，增加侨胞们的信心和勇气。”常建国说。

“歧视、抹黑华人的极端言论不是主流。面对疫情，海外华侨华人、各国政府及民众对中国表达了支持和祝福。”任传功表示，当前，疫情全球蔓延风险不断上升，世界各国命运与共。华媒要发出自己的声音，呼吁华侨华人与当地民众团结起来，携手防控疫情。

援国内——

“见证跨越山海的爱心接力”

最近，《欧华联合时报》的头版总是洋溢着温暖人心的中国红。打开2月13日的报纸，首先映入眼帘的是五星红旗下两只紧握着的手。“游子心 爱国情——罗马侨社联合组织防疫物资包机捐温州”，醒目的红色标题下，是意大利各侨团积极募捐的照片。

《欧华联合时报》社长吴敏祖籍温州。这段时间，海外温州籍乡亲支援祖（籍）国和家乡抗疫的故事是他关注和报道的重点。吴敏告诉记者，自疫情发生以来，欧洲各国温州籍侨胞踊跃捐赠，但一些物资因运输困难滞留海外。2月初，温州有关部门考虑包机从欧洲接运防疫物资。

消息传来，欧洲的各大侨团商会迅速行动起来，吴敏也发动报社设在欧洲多个国家的分社和记者站大力宣传，鼓励侨胞捐赠。“防疫物资从欧洲各地集结到意大利，再运往比利时布鲁塞尔，2月14日飞抵温州。”吴敏说。《欧华联合时报》的记者们用一篇篇报道、一张张照片记录了这场跨越欧亚大陆的爱心“接力”。

美国环球新闻网总编辑王绘沣也在为筹集物资奔走忙碌。他利用环球新闻网旗下各个平台，呼吁当地华侨华人捐款捐物，支援国内抗疫一线。同时，他还通过自己创办的非盈利机构——全球城市发展中心，向侨胞筹募善款，向武汉及周边地区医院捐赠了一批口罩，这批物资近日将运抵武汉。

“我们向当地华侨华人、中资机构及主流社会发出捐赠倡议，得到了社会各界的关心和支持。大家纷纷伸出援手，我们采购了口罩、防护服等防疫物资发回国内。为国内战‘疫’贡献一份力量，报社全体同仁义不容辞。”何儒说。

“日本第五趟包机飞抵武汉”“阿根廷福清社团捐赠43万只医用口罩”“菲律宾中华侨台体育联合会首批捐赠物资抵达中国”……在亚太通讯社发布的微博里，有关物资捐赠的新闻刷屏，让刘继明感动不已。

更让刘继明惊喜的是，许多海外侨团以他创作的《华夏赤子》作为背景音乐，制作了捐赠物资的短视频。“非常鼓舞人心！一定会激励更多海外华侨华人参与到战‘疫’中来。”刘继明说。

联中外——

“多平台放大华媒声音”

“华媒具有联通中外的独特优势。”南庚戌说，“一方面，我们能够对接中国国内媒体、驻外使馆，多渠道获取权威信息；另一方面，我们还与当地政府、主流媒体及华人社团保持长期友好关系，覆盖面广，传播力度大。”在疫情报道工作中，南庚戌带领团队充分发挥自身优势，在海外舆论场上发出自己的声音。

“病毒传播很严重，侨胞务必要谨慎。国内返非不乱走，踏踏实实在家里。”“中国疫情防控好，当地朋友要知道，你我都是小号手，良好形象很重要。”这是南庚戌旗下《非洲华侨周报》最近发布在微信公众号的一首防疫诗歌，呼吁旅非侨胞自觉防控疫情，树立华侨华人的良好形象。

“微信是华侨华人最常使用的平台，也是我们进行中文报道的主阵地之一。在外文报道方面，我们在脸书、推特等社交网站上发力，转发国内主流媒体及驻外使馆发布的权威信息，刊登或转载一些充满正能量的文章和报道，让更多人了解真实信息，学习防疫知识，增强必胜信心。”南庚戌说。

“华媒是连接祖（籍）国和住在国的桥梁和纽带。”深耕华文传媒事业20多年来，这是任传功最深刻的感受。为了搭好这座桥，任传功一直坚持澳中“两头跑”，致力于把最真实的中国介绍给世界。

疫情发生后的这段时间，任传功刚好在国内。“从中央到地方，中国展示了强大的动员能力和组织能力；广大医护人员不畏风险，无私奉献；近段时间，中国各地复工复产，展示出蓬勃活力……华媒工作者要把中国的战‘疫’故事传播出去，鼓舞海外华侨华人和外国民众的士气。”任传功说。

“华文媒体更熟悉海外用户市场，形成了稳定的用户群体和较畅通的信息发投渠道，在当地具备一定的口碑和媒体公信力。”王绘沣说，“在此次疫情报道中，我们综合运用网站、脸书、推特、微信等多个平台，尤其注重通过典型人物的感人故事凝聚正能量，团结在美侨胞为武汉加油，为中国加油！”

“传统媒体和新媒体相结合，让我们的声音传得更远，覆盖面更广。”何儒告诉记者，《北欧时报》在社交网站YouTube上推送的武汉宣传片点击量超过12.8万，并收到海外各界人士的暖心留言。歌曲《大武汉在此》、视频《武汉，我们等你！》也收到大量点赞和留言。“希望通过我们微小的贡献，让更多武汉人、中国人感受到世界各国传递的善意和温暖。”