西班牙媒体：境外输入病例增加成中国新挑战

据西班牙《阿贝赛报》网站3月6日报道，当新型冠状病毒继续在世界范围内迅速传播时，中国已经基本控制住了疫情，并有望在本月中旬实现疫情中心武汉之外的零新增。在这场针对新冠病毒的“战争”打响一个多月之后，中国的新增病例和死亡病例数量已经大幅减少。

报道称，目前，中国采取的严厉防控措施是在世界卫生组织看来唯一已被证实对控制疫情有效的方法。到本月中旬，疫情中心武汉以外可能将不会再有新增确诊病例。

——来源：参考消息网

专家：疫情可能催生中国科技“大事件”

差不多20年前，一种带有类流感症状的致命呼吸道疾病席卷中国，对一家成立才四年的初创企业来说，这场危机有可能给它画上句号。但事实恰恰相反，2002年至2003年的非典疫情成为阿里巴巴集团发展的一个“分水岭”。

该公司在2003年5月推进启动淘宝网的计划。员工们把工作带回家，就连家庭成员也加入进来，接听转到住宅的客户电话。

而这个电子商务巨头并不是唯一在非典危机期间崛起的企业。

在当前的新冠肺炎疫情下，历史似乎有可能重演。咨询公司易观国际的高级分析师孙孟子表示：“这次（疫情）可能是中国社会进一步数字化的一个契机，网上业务再次呈现激增势头。”

——来源：香港《南华早报》

（本报编辑韩维正 张一琪整理）