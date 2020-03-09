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346支医疗队4.2万人抵达湖北抗疫

女性医务人员有2.8万人，占2/3

2020年03月09日08:46 来源：人民网－人民日报海外版

从除夕之夜第一批医疗队到达武汉到目前为止，全国已经有346支医疗队抵达武汉和湖北，总人数已经达到了4.26万人，其中女性医务人员有2.8万人，占到了整个医疗队医务人员的2/3。这是今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍的情况。

对于医疗队的轮换休整问题，据郭燕红介绍，采取了多种方式，一是整建制休整轮替，通过安排接续医疗队来接替部分医疗队的工作，使其能够整建制的轮替休整。目前已经安排了在武汉的56支医疗队和黄冈的2支医疗队进行轮休。二是对重症救治医疗队，为了保证救治工作的连续性和有效性，不便于整建制轮休，采取增加医疗队人员的办法，使得新增加进去的医务人员与原来的医疗队能够共同编组，新老搭配，延长排班节奏，缩短每个班次的工作时间，让大家能够有充裕的时间进行休息。三是结合实际情况，采取更为灵活的排班方式，按照劳逸结合的原则，延长休息时间，保证医疗队员有充沛的精力投入到患者的救治工作当中。

在武汉，还有一支专门负责感染控制的专家团队，他们有一项工作就是在每一支医疗队进入到工作岗位之前，专门对他们进行感染控制和防护工作培训，使他们能够做好防护，避免感染，最大限度降低感染风险。截至目前，4.2万名医疗队队员无1人感染。针对心理压力大，还增派了300多位心理专业医务人员，能够既为患者提供心理服务，同时也为医疗队员疏解心理压力。（记者熊建）

(责编：李轶群、许晓华)


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