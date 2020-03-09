据新华社武汉3月8日电 （记者胡浩、赵文君）今天是“三八”国际劳动妇女节，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰向奋战在疫情防控第一线的广大妇女同胞，转达习近平总书记和党中央、国务院的亲切关怀和节日祝福。

在视频连线女医务人员、公安干警、疾控人员、社区工作者、新闻工作者和志愿者等代表时，孙春兰详细询问她们的身体和工作生活情况，充分肯定了她们在疫情防控中的“半边天”作用。她指出，在疫情防控进入决胜决战的关键时期，习近平总书记专门向奋战在疫情防控第一线和各条战线的广大妇女同胞表示诚挚的慰问和节日的问候，既是肯定和褒扬，更是激励和鞭策。孙春兰说，职责面前无性别，广大妇女柔肩担重任，危难显芳华。要继续发扬不畏艰苦、连续作战的精神，坚定信念、慎终如始，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战贡献巾帼力量。希望大家加强科学防护，注意保重身体，期待在战胜疫情、摘下口罩的那一天，绽放出更加美丽的笑容。