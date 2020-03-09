湖南：港澳女性在疫情中贡献心力

新华社长沙3月8日电 （记者刘芳洲、张玉洁）几天前，蓝思科技向南华大学捐赠的一台 ECMO（体外膜肺氧合），划拨南华大学附属长沙中心医院使用。这台 ECMO 将成为医院救治重症心肺功能衰竭患者的一项利器。在现场见证捐赠仪式的香港籍住湘全国政协委员、蓝思科技董事长周群飞，心里的一块石头终于落了地。

周群飞深知这个设备的重要性，她几经周折，在市场紧缺，价格翻倍的情况下采购，又在设备抵达香港后用商务专机直运长沙。据统计，新冠肺炎疫情发生以来，蓝思科技捐款捐物价值超过3000万元。

不仅是周群飞，在此次疫情防控战中，来自港澳的“她们”在兼顾家庭与工作的同时，尽心尽力，积极捐赠物资、为抗疫助力。

香港长沙联谊会执行会长张晓琴在收到来自长沙市海外联谊会的抗疫倡议后，第一时间组织长沙市政协港澳委员、香港长沙联谊会会员、长沙市海外联谊会理事等，为疫区募捐善款、医疗物资。

张晓琴根据自己长年慈善工作的经验，深知做慈善要“精准救助”。“捐款要捐在刀刃上，多管齐下。”她说。

为确保所捐物资符合医院需求和标准，在长沙市海外联谊会的协调下，张晓琴与长沙市第一医院取得联系，建立了物资确认群，确保每一批物资精准及时运到最前线。

她还捐赠口罩给弱势群体，让每个人都有最起码的保障。“人人都有口罩，医生的担子就能轻许多！”她说。

在疫情初期，光张晓琴个人就已捐赠价值25万的紧缺医疗物资。“危急关头伸出援手，是我应有的态度与责任。”

危急关头，心系国家。来自港澳的女性，成为湖南此次防疫、抗疫工作中不可或缺的力量。

祖籍湖南的澳门籍湖南省政协委员张丹娜，听说家乡医疗防护物资有缺口后，从大年初三起，就开始逐个联系厂商购买防护物资。张丹娜联系购买了400套防护服，第一时间对接了长沙市第一医院。

然而几天后，由于厂商方面原因，防护服无法发货。张丹娜给医院打电话时，忍不住哭了。“一线那么缺物资，我却没有做好答应的事，心里很愧疚。”

但她并没有放弃，终于，她通过朋友介绍找到了防护物资，购买了1000个N95口罩、60套防护服捐赠省慈善总会，后又设法购买了2万双手套和1500只口罩捐献给湖南。

从春节前直到现在，港籍长沙市政协委员孙秀祖一直在微信上搜寻购买口罩等医疗物资的渠道。疫情发生以来，她一直默默关注着家乡长沙的情况，捐款捐物。

“巾帼不让须眉，此次疫情中，我身边很多港澳女性代表都第一时间站出来，通过各个渠道自发募捐款项，找寻货源渠道购买匮乏的医疗物资，与武汉或家乡的政府对接，力保物资能尽快送到奋战在前线的医护和工作人员手里。”孙秀组说，在妇女节来临之际，希望这份无私的爱，这份温暖可以让这场疫情尽快平息，让阴霾散去。