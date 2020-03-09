1月中旬，为了密切监测病毒变异情况，作为湖北省疾控中心卫生检测检验研究所流感参比实验室主任，刘琳琳带领技术骨干24小时轮班，争分夺秒开展病毒分离和基因测序工作。终于，1月下旬，团队完成病毒分离鉴定及全基因组测序。随后，刘琳琳团队在GISAID基因数据平台向全球公布了他们的成果。“这些成果有助于对病毒可能的变异情况进行监测比对，为研发新冠病毒的治疗药剂和优化检测试剂提供数据支撑。”刘琳琳说。

2006年，刘琳琳毕业后来到湖北省疾控中心工作，一直从事流感、不明原因肺炎等呼吸道传染病的检测。2009年，湖北省疾控中心建立了生物安全三级实验室（即P3实验室），她成为第一批进入P3实验室的女性科研工作者。

在P3实验室工作，每日都要面对高浓度病毒，刘琳琳进入实验室前都要全副武装：戴上N95口罩，穿上两到三层的防护服，还要带上十几斤重的正压式呼吸器。由于负压实验室完全封闭，做病毒研究时，刘琳琳每次都要在实验室至少待上3个小时，呼吸不畅，时间长了还会出现心慌、耳鸣。

每次走出实验室，刘琳琳都会全身湿透，但她的认真劲儿不减，“实验室里病毒的保存和检测都是小微量的，对技术要求很高。因此，我们必须谨慎再谨慎，不能有丝毫偏差。”

对于工作，她从不讲条件：手机24小时开机，人随叫随到，有紧急任务下达，她拎起行李箱直奔岗位。“累了就睡在行军床上，饿了就吃点泡面。”刘琳琳笑着说，最忙的时候，曾连续工作36个小时，“有时候甚至都忘了白天黑夜，更不知道当天是星期几。”

今年，孩子马上要升初中，刘琳琳每天忙得无暇顾家，丈夫对她拍胸脯：“你忙工作，照顾好自己，家里有我！”现在，刘琳琳所在的卫生检测检验研究所有员工77人，其中48名是女性。“有时候大家很难照顾到家庭，都会觉得有些亏欠。”刘琳琳说，“好在有另一半的理解支持。全力战疫，我们会更努力更勇敢！”

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 04 版）