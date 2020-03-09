“妈妈要去工作了，你在家里要听话哦。”安抚完怀中的孩子，张岭（上图。资料照片）收拾好行李，奔赴湖北，这天是大年初三。

张岭是山东济宁市医学院附属医院呼吸与危重症医学二科一病区护师。前一天，护士长发布了支援湖北的通知，这是医院组建的首批、山东省第二批支援湖北医疗队。没有丝毫犹豫，张岭第一个报了名。

虽是“90后”，张岭已是科室骨干。第二天一早，她便收到了“录取通知”，在12名医疗队员当中，她年龄最小。当天下午就要培训，时间不多了，她匆匆返回老家，看一眼家中的亲人。“守好国家这个大家，小家才能更安稳！”张岭对家人说。

大年初四，张岭抵达湖北黄冈。大别山区域治疗中心，是黄冈市中心医院新院区，山东省100多名医务人员就在这里奋战，张岭也是其中之一。

病房由医疗队24小时轮班守护，分为4个班，每班6小时，张岭一到，就连轴转了20多天。喂药、送饭、翻身、心理疏导，病区的卫生、消毒、垃圾搬运……每天上班，张岭恨不得有“三头六臂”。新冠肺炎病人没有家属陪伴，饮食起居都由医护人员负责。

“隔离服厚重封闭，每天下班身上的衣服都被汗水浸湿了。”张岭说，因为防护用品有限，为了节约，医务人员上班期间基本是不吃不喝，穿着纸尿裤工作。“小时候都没用上纸尿裤，现在用上了。”她打趣道。

如今，张岭进驻黄冈已经一个月。越来越多的患者在这里恢复、出院。“这是我们最开心的事了。”她说。

“谢谢山东医疗队，谢谢你们！”前几天，张岭做护理时，一名70多岁的大爷竖起大拇指，给她点赞。在病房里，感谢的话语常伴耳畔，也每天温暖着张岭她们的心。

“等妈妈打败了病毒就回家啦。”每次视频，张岭都这样告诉孩子。战斗的日子艰辛疲惫，但家人的笑脸，是消除疲惫的良方。前方有温暖，后方有支持，张岭说：“我们更要坚守岗位，早日战胜疫情。”

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 04 版）