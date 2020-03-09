坚定必胜信念 贡献巾帼力量

人民网北京3月8日电 （记者杨昊）在“三八”国际劳动妇女节到来之际，习近平总书记向奋战在疫情防控第一线和各条战线的广大妇女同胞表示诚挚的慰问，向全国各族各界妇女同胞致以节日的问候。全国妇联8日向广大妇女发出倡议，认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚定必胜信念，为打赢疫情防控人民战争总体战阻击战贡献巾帼力量。

倡议说，在这个非同寻常的节日里，全国妇联号召广大妇女，认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚定必胜信念，保持昂扬斗志，做好科学防护，持续健康投入战胜疫情斗争，在疫情防控和经济社会发展各条战线拼搏奉献，奋力书写属于新时代中国女性的荣光。

倡议指出，要牢记嘱托、接续奋战，为打赢疫情防控人民战争贡献巾帼力量。广大女医务工作者要不负总书记期望，再接再厉，为保障人民群众生命健康拼力奋战。广大女党员、女干部、女公安民警、女社区工作者、女新闻工作者以及各行各业妇女要坚守岗位，履职尽责，在各条战线彰显巾帼担当。广大巾帼志愿者和妇女群众要从自己做起，从家庭做起，以实际行动守护家庭社区，筑起联防联控群防群控的严密防线。

倡议指出，要一如既往、携手并肩，在防疫抗疫中发挥独特作用。落实总书记重要指示，更好地关心关爱抗疫一线女医务人员和各条战线的妇女姐妹，大力宣传防疫抗疫一线的巾帼典型，关爱妇女儿童特殊群体，帮助她们排忧解难，做好妇女和家庭的心理健康服务，倡导文明健康的生活方式，共建共享美好生活。

倡议说，要只争朝夕、奋力拼搏，为坚决夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利发挥半边天作用。响应总书记号召，弘扬“四自”精神，积极投入复工复产复耕，在脱贫攻坚的主战场，在创业创新的大舞台，在服务民生、社会治理的最基层，在经济社会发展的各领域，努力学习新知识、掌握新技能，争当最美巾帼奋斗者，为实现今年经济社会发展目标，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚奏响新时代巾帼奋进凯歌。

倡议强调，各级妇联组织要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，不忘初心、牢记使命，引领广大妇女更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为夺取全面建成小康社会的伟大胜利、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦再创佳绩！

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 04 版）